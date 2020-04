Der Bund empfiehlt dieses Corona-Menü

Wegen der Corona-Krise hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Freitag auf Twitter Ernährugsempfehlungen veröffentlicht. So heisst es unter anderem, dass man sich an den gewohnten Tagesablauf halten und regelmässig, beispielsweise drei Mahlzeiten am Tag, essen sollte.

Umfrage Mit wem sprichst du in der Corona-Isolation? Ich telefoniere mit Freunden und Familie. So oft wie möglich.

Mit niemandem. Und das ist gut so.

So einsam bin ich nicht: Ich habe Mann/Frau und Kinder zu Hause.

Mit meinen Arbeitskollegen beim Videomeeting.

Dazu gibt es auch gleich einen Menüvorschlag: «Essen Sie besser schnell zubereitete Gerichte statt Fertigprodukte. Eine ausgewogene Mahlzeit kann aus einer Karotte, einem Stück Gurke, Vollkornnudeln und zwei mit Reibkäse bestreuten Spiegeleiern sowie einer Frucht zum Dessert bestehen.»

#Coronavirus: Das BLV beantwortet die häufigsten Fragen zu den Folgen der ausserordentlichen Situation wegen des #COVID19 für den Lebensmittelberiech https://t.co/ROwBqsNzlN #CoronaInfoCH @BAG_OFSP_UFSP https://t.co/NwFe31FQrs — BLV - OSAV - USAV (@BLV_OSAV_USAV) March 25, 2020

Ebenso sollten laut dem BLV folgende Punkte beachtet werden:

• Versuchen Sie, die Kinder in die Zubereitung der Mahlzeiten einzubeziehen.

• Bereiten Sie grössere Portionen zu, die sie nur aufzuwärmen brauchen.

• Essen Sie am Tisch.

• Planen Sie gesunde Zwischenmahlzeiten.

• Essen Sie fünf Portionen Früchte und Gemüse am Tag. Eine Portion entspricht einer Handvoll, bei einem Erwachsenen sind das 120 g. Probieren Sie verschiedene Zubereitungsarten aus.

Probieren sie Vollkornprodukte, beispielsweise Teigwaren oder Brot, und Hülsenfrüchte, etwa Linsen oder Kichererbsen.

• Achten Sie auf ihr Hunger- und Sättigungsgefühl und achten Sie auf die Portionengrösse. Verkleinern Sie die Portionen, wenn Sie das Gefühl haben, den ganzen Tag am Essen zu sein.

• Trinken Sie Hahnenwasser und schränken Sie ihren Konsum von gesüssten und alkoholischen Getränken ein.

• Planen Sie Ihre Einkäufe mit einer Liste, damit Sie nicht zu viel einkaufen und sich nicht zu lange in den Geschäften aufhalten.

(mon)