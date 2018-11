Geht dieser Ohrfeigen-Erotik-Spot zu weit?

Er schnuppert zufrieden an einer Duftkerze. «Das ist ein super Weihnachtsgeschenk», sagt der Mann – Typ klein, erste ergraute Haare – im Werbespot zu sich selbst. Doch das Geschenk ist nicht heiss genug: Sofort stürmt die Superheldin Amorana herbei und gibt dem Mann eine Ohrfeige. Er soll nämlich keine einfache Duftkerze verschenken, sondern den neuen Amorana-Adventskalender.

Umfrage Wie finden Sie die Werbung von Amorana? Naja. Amorana muss halt dramatisieren. Man sollte nicht so ein Ding daraus machen.

Nicht gut. Gewalt darf in Werbespots keinen Platz haben.

Ich finde die Werbung lustig und sie spricht mich an.

Ich weiss es nicht. Ich höre zum ersten mal davon.

Der Mann lässt die Kerze fallen und steht verdutzt mit dem Kalender in den Händen da. Die gleiche Werbung gibt es auch mit einer Kette anstatt einer Kerze (siehe Video unten). Da für einen Adventskalender mit diversen Erotikartikeln geworben wird, stellt sich die Frage: Ist eine Ohrfeige sexy – oder hat Gewalt in der Öffentlichkeit nichts verloren?

Männer werden lächerlich gemacht

Der Werbespot wird auf diversen Fernsehkanälen ausgestrahlt. Das SRF strahlt den Werbespot schon seit Oktober nicht mehr aus (20 Minuten berichtete), 3+, Pro 7 und RTL zeigen ihn teilweise erst ab 22 Uhr. Beim Bundesamt für Kommunikation heisst es, es sei unverhältnissmässig, wegen des Spots die Übertragung eines Programms einzuschränken.

Der Präsident des Männerhauses Zwüschehalt im Aargau, Oliver Hunziker, würde hingegen ein Verbot von solchen Werbungen begrüssen. Damit werde ein falsches Bild vermittelt: «Die Werbung stellt den Mann als Trottel dar, als jemanden, der es verdient hat, eine Ohrfeige zu erhalten», sagt er.

Das Männerhaus habe schon öfter versucht, gegen solche Werbung vorzugehen. Häufig komme die Antwort, dass es ja «nicht so schlimm sei» oder es doch «lustig gemeint» sei. «Stellen sie sich aber vor, ein Mann ohrfeigt eine Frau. Dann würde es der Spot nie ins Fernsehen schaffen», so Hunziker. Gegen jede Verharmlosung von Gewalt solle entschieden vorgegangen werden. «Gewalt ist nie und unter keinen Umständen tolerierbar.» Die Gesellschaft versuche noch immer krampfhaft, weibliche Gewalt auszublenden.

«Absichtlich überspitzte Weise»

Amorana kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Der CEO und Mitgründer von Amorana, Alan Frei, erklärt: Im Spot gehe es nicht um echte Gewalt, mit Werbung werde dramatisiert. «Unser TV-Spot zeigt keine wahre Darstellung. Er weist auf eine absichtlich überspitzte Weise, etwa mit der fiktiven Superheldin, darauf hin, dass der Amorana-Adventskalender das bessere Weihnachtsgeschenk ist», so Frei. Zudem werde mit der «Klatsche» ein Wortspiel gemacht: Am Schluss des Spots heisst es, man solle in Bezug auf den Kauf des Kalenders «jetzt zuschlagen».

Amorana lehne jegliche Form von Gewalt ab – sei sie gegenüber Frauen oder Männer. «Die grosse Mehrheit der Zuseher findet den Spot lustig.» Ein Verbieten des Spots hätte schwerwiegende Konsequenzen, sagt Frei. «Wir als junges Unternehmen leben davon, dass wir aufsehenerregende Werbung machen dürfen.»

Bakom lässt Spot laufen

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt man beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom), dass aus Gründen der Verhältnismässigkeit im Falle des Amorana-Spots nicht eingegriffen werde. Francis Meier, Mediensprecher, sagt: «Die Veranstalter entscheiden, ob ein Werbespot ausgestrahlt wird oder nicht. Das Bakom kann erst nach der Ausstrahlung des Werbespots tätig werden.» Falls eine erhebliche und dauernde Rechtsverletzung festgestellt werde, greife das Bakom ein. Die aufsichtsrechtliche Tätigkeit richte sich jedoch nicht gegen Werber, sondern gegen TV-Veranstalter, so Meier.

