Erst Deutsch lernen, dann in die Schule

Schweizweit kommt inzwischen jeder dritte Volksschüler aus einem Elternhaus, in dem eine andere Sprache als in der Schule gesprochen wird. Vor zehn Jahren war es erst jeder vierte, im Jahr 2000 noch jeder fünfte, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Darunter sind viele ohne hinreichende Deutschkenntnisse. Die Situation beunruhigt den Ex-Präsidenten der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) Christoph Eymann zwar nicht - «dieser Trend zeichnet sich schon länger ab», sagt er in einem Interview mit der Zeitung.

Dennoch müsse man aufpassen: «Das birgt die Gefahr, dass Parallelgesellschaften entstehen», so der Basler Nationalrat. «Es braucht schweizweit vor der ­Einschulung obligatorische Sprachförderkurse für Kinder, die kaum Deutsch beherrschen», sagt er. «Kinder ohne genügende Deutschkenntnisse sollten noch nicht ­eingeschult werden.» Ansonsten könnten solche Kinder oft deutliche Rückstände in ihren Sprachkompetenzen haben, schnell abgehängt werden und sie könnten die Lücken nicht mehr schliessen, hätten Studien gezeigt.

Eymann betont zudem: «In der Schule müssen sie kom­munizieren und verstehen können, was von ihnen verlangt wird.» Darum sei es wichtig, dass sie mit drei Jahren «die Sprache lernen, die an ihrem Wohnort gesprochen wird».

(roy/20 Minuten)