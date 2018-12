«Dass Parmelin das VBS verlässt, ist feige»

Im Bundesrat kommt es zu einer Rochade: Mit Viola Amherd erhält die Schweiz zum ersten Mal eine Verteidigungsministerin, Karin Keller-Sutter wird neue Justizministerin. Simonetta Sommaruga geht in das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) und Guy Parmelin wird Wirtschaftsminister. Das gab der Bundesrat am Montag bekannt.

Für die grosse Rochade sei eine Abstimmung im Bundesrat notwendig gewesen, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi vor den Bundeshausmedien. Am vergangenen Freitag hatte der Bundesrat eine erste Aussprache geführt, aber noch keinen Entscheid gefällt.

Erste Frau als Verteidigungsministerin

Dass CVP-Bundesrätin Viola Amherd das Verteidigungsdepartement (VBS) übernimmt, gibt bereits zu reden. Auch Parmelins Wechsel nach nur drei Jahren vom VBS ins Wirtschaftsdepartement wird diskutiert. CVP-Nationalrat Philipp Kutter bezeichnet den Wechsel etwa als Flucht.

Der Wechsel von BR Guy Parmelin nach drei Jahren vom VBS ins WBF ist eine Flucht. Von A wie Alpenbitter bis K wie Kampfflugzeuge hatte er nicht gerade ein glückliches Händchen.

Ich gehe davon aus, dass Viola Amherd nächsten Sommer ans Eidgenössische Turnfest nach Aarau kommt. Wir stellen dann schon mal den Weisswein kalt..





Der bisherige Amtsinhaber betrachtet das VBS als beliebtestes Departement, wie er selber angedeutet hat. Umso höher ist ihm anzurechnen, dass er fast freiwillig und zweifellos unter Tränen seinen Sitz räumt.

Die SP begrüsst es insbesondere, dass neben dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) unter SP-Bundesrat Alain Berset nun auch das Uvek in der Hand einer SP-Magistratin ist. Auch Grünen-Nationalrätin Regula Rytz twittert positiv über den Wechsel. Umwelt, Verkehr, Energie, Medienvielfalt – alles seien Themen, für die sich die SP immer schon mit Überzeugung eingesetzt habe, teilte die SP am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die SP habe in diesen zentralen Dossiers grosse Kompetenzen.

DER Lichtblick der heutigen Departements-Verteilung im #Bundesrat: Mit #SimonettaSommaruga im UVEK gibt es mehr Schub für die Energie-, Umwelt- und Alpenschutzpolitik und für eine demokratierelevante Medienpolitik. Sogar für die "Lex Beznau" gibt es wieder Hoffnung!





