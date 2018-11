Morgen fallen im Flachland die ersten Flocken

Temperaturen von bis zu minus 3 Grad in Bad Ragaz (SG), Meiringen (BE) oder Chur (GR) in der Nacht auf Sonntag haben es angekündigt: Der Winter ist im Anmarsch.

Aufgrund kalter Luft aus Russland gepaart mit viel Feuchtigkeit sollen am Montag laut «MeteoNews» bis ins Flachland vereinzelte Schneeflocken fallen. Auf ein märchenhaftes Winderwunderland darf man dennoch nicht hoffen. Meteorologe Patrick Suter von «MeteoNews» spricht von einer «sehr bescheidenen Menge Flöckchen», die vor allem entlang der Berge und des westlichen Mittellandes fallen soll.

Viel zu trocken für diese Jahreszeit

Die Temperaturen werden sich bis Mittwoch zwischen 4 bis 5 Grad einpendeln, am Montag herrscht zudem eine kräftige Bise. In gewissen Regionen der Schweiz muss mit Frost gerechnet werden. Ab Donnerstag soll es laut Suter wieder wärmer werden mit Temperaturen mit bis zu 6 Grad tagsüber. Am Wochenende könnte es nass werden.

Die Schweizer Böden dürfte dies freuen: Denn noch immer ist es laut Suter viel zu trocken für die aktuelle Jahreszeit. «Wir hinken was den Niederschlag betrifft, seit Monaten hinterher», so der Meteorologe. Der Oktober habe praktisch keinen Regen gebracht und je länger dieser auf sich warten lasse, desto schwieriger werde es für die Böden, diesen aufzunehmen – unter anderem auch wegen des Frosts. «Wenn sich wettertechnisch nicht bald etwas ändert, werden wir nächstes Jahr mit einem Defizit in den Sommer starten müssen», befürchtet Suter.

Während der Wintereinbruch in der Schweiz nur kurz anhält, müssen fast alle Landesteile Deutschlands spätestens ab Mittwoch mit kräftigem Schneefall und einer Schneedecke von bis zu 15 Zentimetern rechnen.

