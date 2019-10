Swiss muss heute erneut 32 Flüge streichen

Einen Tag nachdem die Swiss angekündigt hat, dass die Airbus-Maschinen des Typs C-Series einer eingehenden Inspektion unterzogen werden, sind die ersten Flugzeuge wieder in Betrieb. Grund für die Inspektion waren Triebwerksprobleme. Das führte zu zahlreichen Flugausfällen, betroffen waren rund 10'000 Passagiere.

Erste Maschinen konnten bereits am Mittwochabend wieder starten, wie die Swiss auf Twitter mitteilte. Die Inspektion soll bis am Donnerstag abgeschlossen sein. Man nehme den Fall sehr ernst. Die Sicherheit unserer Kunden und Crews steht an oberster Stelle.

Update 2/2: SWISS takes these incidents very seriously and continues to maintain close contact with the responsible authorities, Airbus Canada & Pratt&Whitney. The safety of our customers and crews is our top priority. We deeply regret the inconveniences caused to our passengers.