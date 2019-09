Online-Händler rufen Schwimmflügel zurück

Wegen der Gefahr des Ertrinkens werden die gelb-grünen Schwimmringe für Anfänger der Marke «Cherek’s Kraulquappen» von den Detailhändlern Spielmeer.ch und Astrid-buff.ch zurückgerufen.

Wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BUF) in einer Medienmitteilung schreibt, kann sich bei den betroffenen Schwimmringen die äussere Naht öffnen. «Dadurch verliert der Ring an Luft und füllt sich mit Wasser, womit der Auftrieb nicht mehr gesichert ist. Damit besteht die Gefahr des Ertrinkens», heisst es in der Mitteilung.

Zwischen April und Juli verkauft

Die betroffenen Schwimmringe mit der Seriennummer «II-19», die beim Ventil des Rings eingeprägt ist, wurden zwischen April und Mitte Juli 2019 in der Schweiz verkauft.

Andere Seriennummern und die gelb-roten Schwimmringe «Cherek’s Kraulquappen nur für Fortgeschrittene!» seien nicht von der aktuellen Warnung betroffen.



Die genannten Schwimmringe dürfen nicht mehr verwendet werden. Die betroffenen Kunden werden deshalb aufgefordert, die Schwimmringe an die Verkaufsstellen zu retournieren.

(rab)