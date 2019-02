Es bleibt bis Ende Monat schön

Am Wochenende wurden fast in der ganzen Schweiz Temperaturen von über zehn Grad gemessen. Lokal gab es sogar Temperaturen über 15 Grad. Am wärmsten wurde es in Delémont. Hier wurden 17,5 Grad gemessen und damit sogar noch mehr als im sonnenverwöhnten Tessin. Dort gab es 17,2 Grad in Stabio.

Umfrage Freust du dich auf den Frühling? Und wie, Grill und Liegestuhl stehen schon bereit.

Frühling ist nicht schlecht, ich hätte den Winter aber auch noch länger ausgehalten.

Ach schade, ich mag den Winter lieber.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Das frühlingshafte Wetter bleibt auch in den nächsten Tagen bestehen, schreibt Meteonews in einer Medienmitteilung. Grund dafür ist das Hoch Erika, das sich in der zweiten Wochenhälfte über Europa installiert.

Milde Nacht in Basel

Mit Temperaturen von bis zu 15 Grad und viel Sonnenschein bleibt der Februar damit ungewöhnlich mild. Hoch Erika bleibt uns bis mindestens Mitte der kommenden Woche und damit bis Ende Monat erhalten. Roger Perret von Meteonews spricht von einem «sehr seltenen Ereignis». «Dass es so lange so schön ist, ist schon aussergewöhnlich.»

Trotz den milden Temperaturen am Tag wird es in der Nacht noch empfindlich kalt: In La Brévine NE wurden am Montagmorgen -17 Grad gemessen, wie Meteocentrale schreibt. Wärmer war es in

Gäbris AR und Bettingen BS: Hier sanken die Temperaturen in der Nacht nicht unter 8 Grad.

Für einen Temperaturrekord im Februar wird es aber wohl kaum reichen. Die tiefen Temperaturen in der Nacht drücken den Schnitt nach unten. Am wärmsten war 1990. Dort war es durchschnittlich 5,6 Grad warm. «Davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt», sagt Perret.

Ganz vorbei ist der Winter aber noch nicht. «Schneefall ist auch im März noch möglich», sagt Perret. Allerdings bleibe der Schnee dann nicht ganz so lang liegen.

(fur)