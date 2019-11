Kosten für Gesundheit steigen um Milliarden an

Dieses Jahr steigen die Prämien kaum, doch ab 2020 kommt es in der Pflege, bei Ärzten und Medikamenten zu einem neuen Kostenschub. Das schreibt die «SonntagsZeitung».

Rund die Hälfte davon wird auf die Krankenkassenprämien überwälzt, der Rest kommt auf die Steuerzahler oder die selbst zahlenden Patienten zu. Dies ergeben Berechnungen des Krankenkassenverbandes Santésuisse.

Drei Gründe für Anstieg



Neue und teure Medi­kamente wie beispielsweise das neue Medikament Kymriah von ­Novartis, bei dem eine Therapie 370'000 Franken kostet, dürften die Kosten um eine Milliarde pro Jahr ansteigen lassen.

Der zweite grosse Kostenschub droht mit dem neuen Abrechnungstarif für die Ärzte. Santésuisse rechnet mit Zusatzkosten von 2,5 Milliarden Franken.

Die dritte Kostensteigerung in Milliardenhöhe droht bei der Pflege. Einerseits rechnet Santésuisse mit einem Mehrbedarf an Pflegenden von zehn Prozent in den nächsten Jahren. Anderseits kämen Mehrkosten von mehreren Milliarden Franken bis 2030 hinzu, falls die eingereichte Volksinitiative des Schweizer Berufsverbandes der Pflege angenommen würde.

(roy)