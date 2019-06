Es sollen mehr Frauen in die Geschichtsbücher

In Schweizer Schulbüchern sollen mehr Frauen abgebildet werden. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) schreibt laut «SonntagsBlick» in einem Papier von Mitte Mai, dass der «Sichtbarkeit der Frauen unter anderem auch in den Lehrmitteln grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden muss». Unterzeichnet ist das Schreiben von EDK-Präsidentin Silvia Steiner. Es richtet sich an eine Gruppe von Bundesparlamentarierinnen sowie an verantwortliche Stellen der Sprachregionen und Kantone, die dort für Lehrpläne und Lehrmittel zuständig sind.

Katharina von Zimmern, Anna Pestalozzi, Iris von Roten

Die Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich startete eine unverbindliche Sammlung mit rund 40 bedeutenden Frauen, die in Schulbücher aufgenommen werden könnten. Diese reicht von der letzten Äbtissin des Fraumünsterklosters in Zürich, Katharina von Zimmern (1478-1547), über die Pädagogin Anna Pestalozzi (1738-1815), die Autorin Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), die Frauenrechtlerin Iris von Roten (1917-1990) bis zur Slam-Poetin und Kabarettistin Hazel Brugger. «Wir müssen die Geschichtsschreibung vervollständigen. Die weiblichen Vorbilder müssen genauso wie die männlichen im Schulunterricht ein Thema sein», sagte Helena Trachsel, Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung, der Zeitung.

