Ex-Mafioso kurvt durch Schweizer Strassen

Auf den Schweizer Strassen ist derzeit ein hochrangiger Ex-Mafioso anzutreffen: der Amerikaner John Alite. In einem Video, das auf Instagram seit Freitagabend kursiert, filmt ein Chauffeur eines Luxus-Autoverleihs, wie er zusammen mit Alite in einem Mercedes E63S unterwegs ist.

Warum ihn das ehemalige Mitglied der berüchtigten «Gambino crime family» angeheuert hat und warum Alite in der Schweiz weilt, wollte der Inhaber des Autoverleihs auf Anfrage nicht preisgeben. Am Samstagnachmittag postete Alite selbst ein Video auf Instagram, auf dem er in einem Ferrari mit Schweizer Kennzeichen sitzt (siehe Video oben).

Verurteilt wegen zweifachen Mordes

Alite wurde 2008 zu zehn Jahren Gefängnis wegen zweifachen Mordes, vier Mordverschwörungen und diversen Schiessereien und Überfällen verurteilt. Er erhielt eine milde Strafe, weil er als Zeuge gegen den Mafia-Klan, für den er gearbeitet hatte, aussagte. Nach sechs Jahren entliessen ihn die Behörden auf Bewährung. Diese ist im Jahr 2017 abgelaufen.

Die «Gambino crime family» ist eine der führenden italo-amerikanischen Banden der Cosa Nostra in New York. Alite war Teil des Klans zwischen den 1980er- und den frühen 2000er-Jahren unter John A. Junior Gotti. Alite flüchtete 2004 nach Südamerika, weil er vermutete, er stehe auf der Abschussliste. Brasilien liefere ihn zwei Jahre später an die USA aus.

«Wer Strafe verbüsst hat, kann sich frei bewegen»

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) äussert sich aus Datenschutzgründen nicht zum Einzelfall. Allgemein erklärt Sprecher Florian Näf auf Anfrage: «Grundsätzlich kann sich eine Person, die ihre Strafe verbüsst hat, wieder frei bewegen – auch in der Schweiz.»

Es gebe zwei Möglichkeiten, warum die Polizei eine Person mit ausländischer Staatsbürgerschaft aufhalten oder verhaften könne. «Entweder ist die Person von der Schweiz oder von einem anderen Land zur Verhaftung ausgeschrieben, dann wird nach ihr gefahndet», sagt Näf. Oder gegen eine Person bestehe von der Schweiz aus ein Einreiseverbot, weil sie eine Gefahr für die innere Sicherheit der Schweiz darstelle. «Die Massnahme lässt sich auch für Bereiche wie die organisierte Kriminalität anwenden.»

