Ex-Pornostar will für Pnos in den Nationalrat

Der Schweizer Politologe Georg Lutz hat in der Studie « The Electoral Success of Beauties and Beasts » untersucht, ob attraktive Menschen bessere Chancen haben, gewählt zu werden. Das Resultat? Ein eindeutiges Ja. Die Attraktivität eines Kandidaten hatte einen signifikanten Einfluss auf den Wahlerfolg. Dabei spielte das Geschlecht keine Rolle – Männer wie Frauen profitierten beide von einem guten Aussehen.