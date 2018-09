«Ich stehe als Kandidatin nicht zur Verfügung»

Petra Gössi gilt als eine der heiss gehandeltsten Kandidatinnen für die Nachfolge des abtretenden Bundesrats Johann Schneider-Ammann (FDP). Doch an einer Medienkonferenz der FDP am Mittwoch räumte sie sämtliche Spekulationen aus dem Weg und stellte klar: «Ich stehe nicht als Bundesratskandidatin zur Verfügung.»

Vorgesehen ist, dass Kantone und nahestehende Organisationen bis am 24. Oktober 2018 entsprechende Kandidaten nominieren. Am 16. November wählt dann die FDP-Fraktion die besten Kandidaten für das offizielle Bundesrats-Ticket aus.

«FDP hat bisher auch immer Frauen portiert»

«Das Ticket zu bestimmen, ist schlussendlich Sache der Fraktion», sagt Gössi auf die Frage eines Journalisten. Wie das Kandidatenfeld aussehe, sähen sie am am 24. Oktober. In Bezug auf ein Frauenticket sagte sie: «Die FDP Schweiz hat bisher auch immer Frauen portiert.» Es sei nicht die FDP Schweiz gewesen, die diese Frauen nicht gewählt habe. «Es waren bisher die anderen Fraktionen, die unsere Kandidatinnen nicht gewählt haben.» Sie persönlich würde es gut finden, wenn die FDP eine Frau aufstellen würde, sagt sie im Anschluss an die Konferenz in Medien-Interviews. Aber das Rennen sei offen.

Auf die Frage eines Journalisten, ob FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter zur Verfügung stehe, antwortete sie: «Rein vom Profil her hat sie die besten Voraussetzungen. Sie wäre eine hervorragende Kandidatin. Ob sie den Schritt machen wolle, müsse Keller-Sutter entscheiden. Gössi hofft, dass sich möglichst viele Kandidaten zu einer Kandidatur durchringen.

(bz)