FDP-Wasserfallen baut Crash mit seinem Lotus

Christian Wasserfallen wollte vor einigen Jahren mit einem Vorstoss Rundstreckenrennen zurück in die Schweiz holen. Öffentliche Motorsport-Veranstaltungen sind hierzulande jedoch – abgesehen von den Formel-E-Rennen – nach wie vor verboten.

Autofreak Wasserfallen gibt derweil mit seinem dunkelgrünen Lotus Evora 400 im nahen Ausland Gas. Am Mittwoch begab er sich im Elsass auf die Rennstrecke Anneau du Rhin, wo ein sogenannter Trackday stattfand. In der Beschreibung des Veranstalters heisst es: «Unsere Trackdays bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Sportwagen auf einer international bekannten Rennstrecke am Limit zu bewegen, Ihr fahrerisches Können zu verbessern und damit auch an Fahrsicherheit für den Alltag zu gewinnen.»

Crash auf Rennstrecke

Ein Unfall stoppte die Fahrt des FDP-Politikers auf dem Rundkurs jedoch abrupt: Wie ein Augenzeuge berichtet, kam der Vize-Präsident der Partei von der Strecke ab und crashte mit seinem Lotus, der in gut vier Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann, in ein Hindernis. «Es könnte ein Totalschaden sein. Der Abschleppdienst musste das Fahrzeug von der Strecke bringen», so der Augenzeuge.

Wasserfallen sei nach dem Unfall mit dem Boliden, der neu über 100’000 Franken kostet, schlecht gelaunt gewesen, berichtet der Augenzeuge. Offenbar seien ihm die Bordsteine auf der feuchten Strecke zum Verhängnis geworden. Gegenüber 20 Minuten wollte sich Wasserfallen nicht zum Unfall äussern. Auf der Website seines Lotus-Händlers schwärmte er zuvor als Testimonial von seinem Wagen: «Grandioses Auto mit Leichtigkeit, handgemacht in einem familiären Werk. Lotus-like eben.»

Wasserfallen ist kein Freund des Klima-Kurses der Partei

Beim Veranstalter des Trackdays heisst es, bei dem Anlass sei niemand verletzt worden. Es sei der Vorteil einer geschlossenen Strecke, dass es an den meisten Orten Auslauf gebe. Der Rheinring sei «eine kleinere Rennstrecke», aber «technisch anspruchsvoll».

Wasserfallen hat nach der grünen Wende seiner Partei den Rücktritt vom Amt als Vize-Präsident der Freisinnigen per Ende Jahr angekündigt. Er hatte sich vergeblich dagegen gewehrt, dass die FDP neue Abgaben auf Treibstoffen oder eine Flugticket-Abgabe unterstützt. Im Sommer postete er vor dem Abflug ein Foto auf Instagram, das er mit dem Hashtag #Flugstolz versah.

Wasserfallen war 2016 von Teilen des Automobil-Clubs der Schweiz zum Präsidenten gewählt worden, zog sich nach einem Machtkampf aber zurück.

Grünen-Nationalrätin Aline Trede sagt, sie sei froh, dass Wasserfallen offenbar nicht verletzt wurde. Von Autorennen und anderen Sportarten auf Kosten der Umwelt halte sie unabhängig von diesem Vorfall nichts. «Mich erstaunen solche Hobbys nicht. Schaut man das Abstimmungsverhalten der FDP an, ist an der Partei kaum etwas grün – der ‹grünen Wende› zum Trotz.»



