Fällt die EU in der Coronakrise auseinander?

Per Video diskutierten die EU-Regierungschefs am Donnerstagabend, wie sie den finanzschwachen Staaten bei der Bewältigung der Coronakrise helfen können. Das Ergebnis des Krisengipfels: keine Lösung, sondern ein wüster Streit zwischen den hoch verschuldeten Südstaaten sowie Deutschland und den Niederlanden.

So sagte Portugals Premier Antonio Costa nach der Konferenz, er sehe die Europäische Union in Gefahr. Weder Italien noch Spanien hätten das Virus erzeugt. Schlicht «widerwärtig» fand er es, dass etwa die Niederlande die Ausgabe gemeinsamer Corona-Bonds zur Unterstützung der finanzschwachen Länder ablehnen. Bei diesen würden alle EU-Länder für die Schulden einzelner Staaten haften.

Grenzen sind dicht

Ein Comeback feiern in der Coronakrise die Grenzkontrollen. Polen wurde nach der Schliessung der Grenzen Mitte März noch von Brüssel gescholten. Inzwischen haben fast alle EU-Länder nachgezogen. Der französische Präsident Emmanuel Macron soll am Krisengipfel vor dem Ende des Schengen-Abkommens gewarnt haben. Und im Schengen-Staat Schweiz befürchteten das Tessin oder die Nordwestschweiz, dass die Nachbarn Grenzgänger nicht mehr in der Schweiz arbeiten lassen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fürchtet in der Coronakrise denn auch um den Zusammenhalt der Europäischen Union. Nach der Einführung von Grenzkontrollen habe das Schengen-Abkommen auf der Kippe gestanden, sagte von der Leyen am Samstag. Die Grenzschliessungen einzelner EU-Staaten hätten das Coronavirus nicht aufgehalten, aber vielen Firmen sehr geschadet und wichtige Lieferketten in Europa unterbrochen. In dieser grossen Krise liege aber auch «die Chance, dass sich Europa noch einmal neu erfindet». Sie sagte aber auch, dass die Solidarität unter den Staaten allmählich wieder spiele – ein Umstand, mit dem auch die EU wirbt.

