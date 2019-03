Fahrzeug brennt vor dem Gotthard-Tunnel

Wer derzeit vom Süden in den Norden will, braucht Geduld. Ein Auto steht auf der A2 von Chiasso Richtung Gotthard in Flammen. Ein Leserreporter hat den Vorfall gefilmt. Darauf zu sehen ist das brennende Auto, das mit einem Bootsanhänger unterwegs war. «Es bildet sich bereits ein Stau», sagt der Leser.



Autobrand auf A2

Der TCS informiert auf Twitter über den Unfall und eine entsprechende Verkehrsumleitung.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Biaschina-Tunnel und Faido Tunnel gesperrt, Fahrzeugbrand, bis heute 10:00 Uhr — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) March 9, 2019

Wie 20 minuti berichtet, war beim Unfall ein Auto mit holländischem Kennzeichen betroffen. Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt.

