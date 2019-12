Familie sitzt am Flughafen Genf an Heiligabend fest

Am Montagmorgen ist Victoria Walker (29) mit ihrer Mutter, ihrem Mann und den beiden Töchtern Arabella (3) und Tyler-Brooke (10) in Manchester in ein Easyjet-Flugzeug gestiegen und Richtung Schweiz geflogen. Die Familie wollte hier ihre Skiferien verbringen, wie die britische «Dailymail» schreibt.

Umfrage Wo verbringst du die Festtage? Zuhause.

Ich mache Ferien, bleibe aber in der Schweiz.

Ich verbringe die Festtage im Ausland.

In Genf angekommen verliess die Familie das Flugzeug. Als sie sich der Passkontrolle näherte, kam der Schock: Tyler hatte die Pässe aller Familienmitglieder im Flugzeug in die Tasche am Sitz vor ihr gesteckt. Dort waren sie noch immer, denn niemand dachte mehr daran.

Botschaft bis Neujahr geschlossen

Die Erkenntnis kam zu spät: Der Flieger war bereits auf dem Weg zurück nach Manchester. «Meine Tochter hatte die Pässe komplett vergessen, bis wir sie an der Passkontrolle nicht finden konnten. Sie hatte aber zu grosse Angst, um etwas zu sagen», erzählt Victoria gegenüber dem Portal. «Als sie es mir sagte, hatte das Flugzeug bereits wieder abgehoben und war unterwegs zurück nach Manchester.»

Deshalb sass die fünfköpfige Familie am Flughafen Genf fest. Damit jedoch nicht genug: Wegen der Feiertage ist die britische Botschaft in der Schweiz erst im neuen Jahr wieder geöffnet. Doch ohne gültige Pässe konnte die Familie Walker nicht zurück nach Grossbritannien.

«Gingen eigentlich nur ungern ins Ausland»

«Ich kann den Schweizer Grenzwächtern keine Schuld geben, sie haben uns stets unterstützt und geholfen», so Victoria. «Die Grenzwächter haben uns ins Land gelassen, aber wir können nicht zurück nach Grossbritannien, weil sie uns ohne Pässe nicht ins Land lassen werden. Ich habe zwar meinen Führerschein, aber ich habe nichts, um zu beweisen, wer meine Töchter sind. Ich sitze in der Schweiz mit meinen zwei Kindern – eines davon ein Baby – fest, nicht in der Lage, nach Hause zu fliegen oder ein Auto zu mieten. Und die Botschaft ist bis Neujahr geschlossen.»

Die Kosmetikerin machte sich zudem Sorgen: «Mein Vater ist krank», sagt Victoria. «Wir gingen eigentlich nur ungern ins Ausland, wussten aber, dass wir jederzeit zurückeilen könnten, falls etwas passieren würde.»

Doch noch ein Happyend

Die Familie setzte alle Hebel in Bewegung, um an ihre Pässe zu gelangen. Am Dienstagnachmittag kam dann die ersehnte Nachricht: Die Dokumente sind aufgetaucht. Allerdings befanden sie sich in Grossbritannien. Auf Facebook startete Victoria deshalb einen Aufruf: Unsere Pässe sind gefunden worden! Könnte mir jemand einen grossen Gefallen tun und sie am Flughafen von Manchester abholen? Ich würde natürlich auch dafür bezahlen und wäre unendlich dankbar. Eine Bekannte sollte dann am Mittwoch mit den Pässen in die Schweiz fliegen und die Familie erlösen.

Das klappte offensichtlich: Am Mittwoch schrieb die zweifache Mutter auf Facebook: Lasst die Ferien beginnen! Frohe Weihnachten von uns allen aus Genf. Dazu postete sie Fotos ihrer Kinder mit Skihelm.

(vro)