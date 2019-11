Der Fall warf hohe Wellen: Zwei dreieinhalbjährige Buben dürfen in Lenzburg nicht in die Spielgruppe, weil sie zwei Väter haben. Die Spielgruppenleiterin, die so entschied, musste sich heftige Kritik gefallen lassen. Sie schrieb in einem Brief schliesslich von einem Missverständnis. Ausschlaggebend für die Absage an die Väter sei demnach nicht deren sexuelle Ausrichtung gewesen, sondern die Sprache.

Umfrage Sind Sie für eine Bewilligungspflicht für Spielgruppen? Ja.

Nein.

Ich weiss nicht.

Die beiden Zwillingsbuben sprechen nur Englisch. Aufgrund der Belegung der Spielgruppe hätte sie keine Zeit gehabt, um die Kinder zu fördern, so die Leiterin. Dem widersprechen in einem Bericht der «Aargauer Zeitung» nun die beiden Väter. «Es ging um unsere Familienkonstellation und nie um die Englisch-Kenntnisse der Buben», sagte einer der beiden. In der E-Mail, in der die Spielgruppenleiterin den Vätern eine Absage erteilte, steht denn auch: «Ihre Familienkonstellation geht mich nichts an und ich nehme dazu auch keine Stellung ein. Demgegenüber bleibe ich neutral. Das kann ich aber nur, wenn ich die Konfrontation meide. Aus diesem Grund gebe ich Ihnen eine Absage.»

Wie die Spielgruppenleiterin sagte, habe sie mit den Vätern vor dieser schriftlichen Absage auch noch telefoniert und bereits mündlich abgesagt. Dieses Telefonat sei nicht einfach gewesen, daher habe sie «noch schnell» diese E-Mail geschrieben. Hätte sie gewusst, dass diese Nachricht drei Monate später ausgegraben würde, hätte sie sich mehr Zeit genommen «und alle Gründe für die Absage nochmals genau aufgelistet, die ich den Vätern zuvor mündlich mitgeteilt hatte.»

(scl)