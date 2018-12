Fast jeder Dritte fährt an Feiertagen betrunken Auto

Der bekannte Slogan «0,5 Promille = max. 1 Glas» verpufft bei vielen Fahrzeuglenkern. 37 Prozent der Schweizer geben an, nach dem Konsum von mehr als zwei Gläsern Wein oder einem halben Liter Bier an einer Feier noch mit dem eigenen Auto nach Hause gefahren zu sein. 41 Prozent fahren grundsätzlich auch nach dem Konsum von zwei Gläsern Wein noch selbst Auto. 13 Prozent der Umfrageteilnehmer lassen ihr Auto unabhängig von ihrem Alkoholkonsum grundsätzlich nie stehen. Dies zeigte eine repräsentative Umfrage von Marketagent im Auftrag des Online-Vergleichsdienstes Comparis.ch in der Deutsch- und Westschweiz (siehe Box).

Romands und Männer sind weniger vorsichtig



Ein Fünftel der Befragten setzt sich bereits nach einem Glas Wein nicht mehr hinters Steuer. 23 Prozent lassen ihren Wagen nach ein bis zwei Gläsern Wein oder bis zu einem halben Liter Bier stehen. Nur jeder zehnte Westschweizer setzt sich nach einem Glas Wein nicht mehr hinters Steuer. Bei den Deutschschweizern sind es 22 Prozent.



23 Prozent der Frauen verzichten bereits nach einem Glas Wein oder einem kleinen Bier aufs Autofahren. Bei den Männern sind es hingegen nur 15 Prozent. 47 Prozent der Männer und 28 Prozent der Frauen fuhren nach einem Fest und mehr als zwei Gläsern Wein nach Hause. Die Studie wurde im November 2018 unter 981 Personen in der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt. Befragt wurden Internetnutzer im Alter von 18 bis 65 Jahren zum Thema Alkohol am Steuer. 17 Prozent der Befragten gaben an, keinen Führerschein zu besitzen.





Auch die Gastgeber scheren sich nicht um die Verkehrssicherheit. So geben 56 Prozent der Befragten an, ihre Gäste nach dem Konsum der genannten Menge Wein oder Bier selbst ans Steuer gelassen zu haben. Nur 14 Prozent bestellten über die Festtage den nationalen Fahrdienst Nez Rouge, weil sie selbst oder ihre Gäste alkoholisiert waren.

Alkohol spontan serviert

«Vielen Autofahrern ist das Risiko, das sie mit zu viel Alkohol im Blut eingehen, nicht bewusst», sagt Verkehrspsychologe Urs Gerhard. In Begutachtungen erzählten sie dann oft, dass sie bei einer Einladung nicht damit gerechnet hätten, Alkohol zu trinken, oder ihnen einfach eingeschenkt worden sei. «Manche Autofahrer realisieren schlicht nicht, dass sie zu viel getrunken haben, weil sie sich nicht betrunken fühlen.»

Insbesondere Menschen, die gewöhnlicherweise abends Alkohol trinken, unterschätzen laut Gerhard ihre Fahrtüchtigkeit. «Sie glauben dann, dass sie auch noch alles im Griff haben, wenn sie einmal mehr als üblich getrunken haben.» Gerhard stellt zudem fest: «Auf dem Land, wo die Polizei oft nur wenige oder keine Alkoholkontrollen durchführt, wird vermutlich noch mehr getrunken als in der Stadt, wo sich die Leute heute bewusster sind, dass sie kontrolliert werden können.»

«Die Wahrnehmung ist eingeschränkt»

Auch Nicolas Kessler, Sprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU sagt, dass es immer noch Autofahrer gebe, die ihre Fähigkeiten nach dem Alkoholkonsum unterschätzten. Bereits ab 0,5 Promille Alkohol im Blut verdopple sich das Risiko eines tödlichen Unfalls, betont er. «Die Wahrnehmung ist eingeschränkt und die Reaktionszeit verzögert.» Prävention funktioniert laut Kessler nur in Kombination mit Polizeikontrollen. «Es braucht mehr Polizeikontrollen im Strassenverkehr», fordert er. Um das Risiko für alkoholbedingte Unfälle auszuschliessen, empfiehlt die BfU Autofahrern, nach dem Alkoholkonsum aufs Fahren ganz zu verzichten.

Mit Rückblick auf die Vergangenheit hat sich die Situation laut Kessler aber verbessert. «Vor 15 Jahren verzeichneten wir in einem Jahr noch 100 Verkehrstote aufgrund von Alkohol, 2017 waren es hingegen 38.»

«Mehr Fahrgäste»

«Diese Zahlen bekümmern uns», sagt Christel Sommer, Leiterin der Geschäftsstelle von Nez Rouge Schweiz. Es sei gefährlich, bei beeinträchtigten Fähigkeiten zu fahren. «Damit setzt man sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer einem Risiko aus.» Die Studie zeige, dass Nez Rouge seine Botschaft weiterhin verbreiten müsse.

«Verantwortungsvolles Handeln bedeutet, im Voraus einen fahrtüchtigen Fahrer bestimmen, ein Taxi rufen, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen oder vor Ort übernachten», sagt Sommer. Zudem sollten sich Autofahrer bewusst sein, dass es im Dezember Nez Rouge als Alternative gebe. Einen Lichtblick gibt es aber. «Auch dieses Jahr verzeichnen wir eine Zunahme bei der Anzahl Fahrgäste», sagt Sommer.