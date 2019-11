Fast jeder Zweite fühlt sich im Job gestresst

Unzufrieden mit dem Einkommen, Angst um den Arbeitsplatz, wenig Unterstützung bei der Weiterbildung: Im repräsentativen «Barometer Gute Arbeit» des Gewerkschaft-Dachverbands Travail Suisse und der Berner Fachhochschule bewerten Schweizer Angestellte die Arbeitsbedingungen in ihrem Job kritisch.

Die fünfte Ausgabe der Befragung zeige eine «kontinuierliche Verschlechterung», schreibt die Gewerkschaft. 2019 werde lediglich eines von 20 Kriterien positiver beurteilt als im Vorjahr – mehr als die Hälfte der Kriterien erziele gar die tiefsten Werte der letzten fünf Jahre.

Oft oder häufig gestresst

Die grössten Probleme sind für Angestellte Stress, Termindruck und emotionale Erschöpfung. Laut neuster Befragung fühlen sich 42,3 Prozent der Arbeitnehmenden oft oder sehr häufig gestresst. Das entspricht einer Zunahme von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nur 6,7 Prozent fühlen sich gar nie durch die Arbeit gestresst. «Ein Zusammenhang mit den hohen und zunehmenden Überstunden in der Schweiz scheint plausibel», schreiben die Studienautoren. In den fünf Erhebungen wurde die Gesundheitsdimension noch nie so schlecht bewertet wie dieses Jahr.

Daneben, dass sich 78,1 Prozent der Arbeitnehmenden Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, ist auch die Unzufriedenheit mit dem Lohn gestiegen. 12,4 Prozent halten ihr Einkommen für nicht (mehr) angemessen. 2016 waren es noch 9,4 Prozent. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird schlechter beurteilt: Rund jeder Vierte berichtet von entsprechenden Problemen – gegenüber 2015 ein Plus von 4,5 Prozent.

Gewerkschaft kritisiert Flexibilisierung der Arbeitszeit

«Der Druck auf die Arbeitnehmenden wird immer höher und psychosoziale Belastungen wie Stress oder emotionale Erschöpfungszustände nehmen zu», sagt Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travail Suisse. Durch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten verlören die Arbeitnehmenden die Hoheit

über ihre Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben wird zusätzlich erschwert.

Eine Veränderung stellten die Forscher auch bei den Weiterbildungsmöglichkeiten fest. «Der Anteil der Arbeitnehmenden, die betreffend Weiterbildung keine oder eine aus ihrer Sicht unzureichende Unterstützung erhalten, ist 2019 erstmals grösser als der Anteil der Personen, die in hohem Mass gefördert werden.» Rund ein Viertel gibt an, vollständig oder teilweise auf Unterstützung bei der Weiterbildung verzichten zu müssen.

(pam)