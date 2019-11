Fell-Deko der Migros verärgert Tierfreunde

Beim Einkaufen im Migros Egg ZH Ende Oktober erschrak Esther Geisser. Unter dem Weihnachtsbaumschmuck fiel ihr ein Herzanhänger aus echtem Fell auf. Gemäss dem Etikett wurde das Herz in Indien produziert. «Die Migros kennt offensichtlich die Situation der Tiere in Indien nicht. Solche Produkte anzubieten – und dann auch noch zum Fest der Liebe –, ist unverständlich», sagt die Präsidentin von Network for Animal Protection Netap.

Mit ihrer Organisation betreut Geisser in Indien verschiedene Tierschutzprojekte. Sie sagt: «Die Zustände in indischen Schlachthöfen sind schrecklich. Die Tiere werden oft noch lebend gehäutet.» In einem Brief bat sie die Migros deshalb, «solche Qualprodukte aus dem Sortiment zu nehmen».

«Iiiiih, wer kauft so etwas?»

Auch in der Facebook-Gruppe der Migros hagelt es Kritik. «Liebe Migros, ist das wirklich nötig? Fellherz als Weihnachtsartikel? Gibt es nicht genügend andere Alternativen ...?», schreibt Userin B. L. *. Sie finde es schade, dass eine Migros heute noch Dekoartikel von Tieren einkaufe im Wissen, dass diese Lebewesen dafür barbarisch hätten sterben müssen, wirft sie der Detailhändlerin vor. «Bitte überprüft und handelt!»

Eine Userin schreibt zum Post: «Iiiiih, wer kauft so was?» Für eine weitere steht fest: «In Gedanken an unsere Tiere würde ich dies nie kaufen.» Andere verteidigen das Produkt. «Esst ihr Fleisch? Aus welchem Material sind eure Schuhe, Taschen, Geldbeutel?», fragt eine Frau. Statt die Felle achtlos in den Müll zu werfen, würden sie verarbeitet. «Ihr müsst die Artikel weder kaufen noch anschauen.»

Migros kündigt Anpassungen an

Die Migros zeigt in der Gruppe Verständnis für den Aufschrei. Gegenüber den Usern bestätigt sie, dass das Herz mit Ziegenfell überzogen sei. «Wir haben eure Reaktionen an die Produktverantwortlichen weitergeleitet und dank euren Rückmeldungen wird in Zukunft darauf geachtet, keine Artikel mehr mit Echtfell zu verkaufen.»

Gleichzeitig macht der Detailhändler darauf aufmerksam, dass ihre Lieferanten sich verpflichten, vorgeschriebene Standards betreffend Mensch und Tier einzuhalten. Unabhängige Prüforganisationen vor Ort würden die Verhältnisse für Mensch und Tier laufend kontrollieren. «Wir selbst haben von der Migros ebenfalls ein Büro in Indien und die Mitarbeiter dort besuchen regelmässig die Produktionsstätten unserer Lieferanten.»

«Meinungen gingen weit auseinander»

Esther Geisser befriedigt die Erklärung nicht ganz. «Sowohl die Haltungs- als auch die Transport- und Schlachtbedingungen in Indien sind fast immer barbarisch, betäubungsloses Schlachten ist an der Tagesordnung.» Importiere die Schweiz Tierprodukte aus solchen Ländern, müsse man damit rechnen, dass das Tier auf grausame Art und Weise umgekommen sei.

Christina Maurer, Mediensprecherin der Migros, begründet das umstrittene Angebot auf Anfrage von 20 Minuten wie folgt: «Zur Weihnachtszeit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine Vielzahl an Dekorationsartikel. Manche Kunden bevorzugen Naturprodukte statt Plastik.»

Maurer bestätigt den Kommentar, die Migros wolle in Zukunft darauf achten, keine Artikel mehr mit Echtfell zu verkaufen. Auf die Frage, ob die Migros das Vorhaben angekündigt habe, weil sie qualvoll behandelte Ziegen nicht ausschliessen könne, antwortet Maurer: «Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Wir stehen in engem Austausch mit unseren Lieferanten und kontrollieren die Bedingungen vor Ort.» Sie hätten allerdings gemerkt, dass die Meinungen beim Fellherz weit auseinandergingen. «Wir schätzen die Diskussion und sind jetzt sicher sensibilisiert für dieses Thema.»