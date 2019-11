«Die grösste Tussi kann Feministin sein»

Auf Fotos zieht sie ihr Bikinihöschen hoch, Nase und Brüste sind operiert: Gleichzeitig bezeichnet sich die Schweizer Influencerin Suzan Lazar als Feministin. «Damit will ich zeigen: Ich bin eine Boss Lady», sagt sie. Frauen sollten selber über ihren Körper bestimmen.

Die meisten Leser dagegen finden, dass Frauen, die sich so freizügig wie Lazar kleiden, gar keine Feministinnen sein können. «Feministin und ‹Playboy› passen zusammen wie Kaktus und Chili … gar nicht», sagt MontagLeser. Der User fragt, ob sich auf das Äussere zu reduzieren und sich öffentlich auszustellen die Werte und Kompetenzen einer modernen, selbstbewussten Frau seien. Für andere ist Lazar heuchlerisch und legt eine Doppelmoral an den Tag: «Feministin, aber in den ‹Playboy wollen ...», so alibert.

Auch Peter Grün sagt: «Sich operieren und dann im Internet auszuziehen, ist eben gerade das Gegenteil von Feminismus!» Nina behauptet: «Eine Feministin würde nie etwas tun, was Frauen auf ein sexuelles Objekt reduzieren würde.»

Feminismus habe sich verändert

Dürfen sich echte Feministinnen nicht freizügig zeigen? Feministin Anna Rosenwasser findet: «Eine der grössten Denkfehler ist, dass Feministinnen alle gleich aussehen. Sie können alt, jung, konventionell, hässlich oder konventionell attraktiv sein», stellt sie klar. Dabei habe sich der Feminismus schon lange von veralteten Klischees verabschiedet.

«Leider kauft man bis heute vielen Frauen aufgrund ihres Aussehens ihren Feminismus nicht ab.» Die bewusste Abkehr von Schönheitsidealen sei ein wichtiger Zwischenschritt der feministischen Vorkämpferinnen gewesen.

«Entscheidungen selbst treffen»

Feminismus bedeutet laut Rosenwasser, dass es keine falsche Art gibt, eine Frau zu sein. «Die grösste als unnatürlich geltende Tussi kann genauso eine Feministin sein wie die behaarteste, fetteste Frau. Wichtig ist aber, dass sie ihre Entscheidungen selbst treffen kann.» Feminismus heisse auch Wahlfreiheit. «Es nervt mich, wenn Frauen, die sich freizügig zeigen, als billige Schlampen abgewertet werden.» Der Feminismus kämpfe dafür, dass es allen Frauen gut gehe.

«Wir müssen damit aufhören, Frauen für ihre Entscheidungen zu kritisieren», fordert Rosenwasser. Ziehe sich eine Frau für den «Playboy» aus, nutze sie lediglich eine ihrer Stärken aus, um ein schönes Leben zu haben, so die Feministin. «Attraktiv zu sein, ist eine von vielen möglichen Stärken.»

Menschen könnten falsche Schlüsse ziehen

Laut Vroni Peterhans, Vize-Präsidentin des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds, wird das Wort Feminismus zum Teil falsch verstanden. «Wer ein solches Wort in den Mund nimmt, wird genauer durchleuchtet und oft auch gestempelt.» Posiere eine selbsternannte Feministin freizügig, sei dies ihre Entscheidung. «Leider besteht aber die Gefahr, dass Menschen, die sich mit dem Thema nur oberflächlich befassen, falsche Schlüsse ziehen und Frauen wieder als Objekte sehen.»

Rosmarie Zapfl, ehemalige Präsidentin des Bund Schweizerischer Frauenorganisationen Alliance f, teilt die Meinungen. «Der Feminismus hat sich nie gegen Schönheit und Attraktivität gewehrt», sagt die 80-Jährige. Feminismus bedeute, dass Frauen ihr Leben so führen können, wie es für sie stimme. «Für diese Frau scheint es so zu stimmen. Ich persönlich bedauere aber, dass man seinen Körper auf diese Weise zur Schau stellen will.» Ob Feministin oder nicht, es sei es schade, wenn es das Lebensziel sei, den Körper zu modellieren.

Leser Simon hingegen hat Suzan Lazar überzeugt. «Sie zieht sich an, wie sie will, zeigt sich, wie sie will, und macht, was sie will. Genau das ist doch Feminismus.»