Busbetreiber wollen dem ÖV Fluggäste abjagen

Der Flughafen Zürich hat ein Problem mit den Morgenmenschen. Im nächsten Jahr rechnet er mit über 1000 Personen, die täglich vor 5 Uhr am Flughafen eintreffen, um die ersten Flüge mit Abflug ab 6 Uhr zu erwischen. Nur: Mit dem öffentlichen Verkehr kommen diese nicht rechtzeitig an den Flughafen. Selbst vom Hauptbahnhof Zürich kommt der erste Zug erst um 5.15 Uhr an – zu knapp für viele.

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) lehnte eine Anfrage nach einem früheren Zug über den Zürcher Hauptbahnhof ab. Nun wird die Lücke von der Konkurrenz der Eisenbahn geschlossen. Ab nächstem Jahr sollen die Fernbusse des neu in den Schweizer Markt eintretenden österreichischen Anbieters Dr. Richard eine solche Verbindung bieten.

Flugbus.ch erhält Konzession

Die Abfahrt beim Zürcher Hauptbahnhof ist um 4.43 Uhr geplant, kurz vor fünf Uhr sollen die Busse am Flughafen sein. Halbtax und GA sollen gültig sein. Noch hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) allerdings keine Konzession erteilt. Das dürfte frühestens nächstes Jahr der Fall sein.

Dr. Richard ist nicht der einzige Anbieter, der die ÖV-Lücke besetzen will. Bereits weiter ist das Projekt Flugbus.ch, ein gemeinsames Projekt der Verkehrsbetriebe Luzern, Bus Chur, Heggli-Reisen Kriens und Autoverkehr Grindelwald. Die Betreiber haben laut «Schweizer Eisenbahn-Revue» eine vorerst auf zweieinhalb Jahre befristete Konzession für verschiedene Früh-Linien an den Flughafen Zürich erhalten.

«Geraten an Kapazitätsgrenze»

Damit darf Flugbus.ch den Zürcher Flughafen frühmorgens von Domat/Ems und Chur, Beckenried und Luzern und Grindelwald und Interlaken anfahren. Die Linie ab der Zentralschweiz existiert schon länger, die Linie Domat/Ems-Flughafen wurde diesen Sommer getestet. Im Gegensatz zum Projekt von Dr. Richard gelten bei Flugbus.ch allerdings andere Tarife, das GA und das Halbtax werden nicht akzeptiert. Eine Reise von Luzern an den Flughafen kostet etwa 40 Franken. Ab dem 13. April 2019 sollen alle Linien in Betrieb sein.

Beim Flughafen Zürich heisst es, man sei grundsätzlich offen für alle Verkehrsträger. Die beschränkten Platzverhältnisse erlaubten es momentan aber nicht, als grösseres Busterminal zu dienen, sagt Sprecherin Jasmin Bodmer. «Zu gewissen Zeiten geraten wir bereits an die Kapazitätsgrenze.» Deshalb soll in den nächsten zehn Jahren ein vollwertiges Bus-Terminal gebaut werden.

Nun hat auch der öffentliche Verkehr reagiert – allerdings nur in der Region Zürich. Ab dem Fahrplanwechsel fährt etwa die Tramlinie 10 ab Zürich-Oerlikon so, dass sie vor fünf Uhr am Flughafen ist. Zudem fahren diverse Buslinien neu früher, etwa aus Bassersdorf, Wangen oder Bülach. Bodmer spricht von einer «erfreulichen» Entwicklung. Bereits vor fünf Uhr erreichbar ist der Flughafen mit dem ÖV auch von Winterthur.

