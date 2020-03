Und jetzt kommt auch noch schlechtes Wetter

Heute Freitag ist astronomischer Frühlingsbeginn. Tatsächlich waren schon die Tage zuvor mild und sonnig. Doch damit ist bald Schluss. Zwar wird es heute nochmals 16 bis 19 Grad warm, doch schon im Tagesverlauf steigt das Schauerrisiko besonders über dem Jura und den Voralpen, wie Meteonews schreibt. Auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am Abend und in der Nacht kann es auch im Flachland Regen geben.

Seit 4:49 ist es nun auch offiziell #Frühling. Das Wetter wird denn auch heute mit 17 bis 19 Grad frühlingshaft #mild, dies bei recht sonnigem Wetter mit am Nachmittag über dem Jura und den Voralpen steigender #Schauerneigung. (rp) pic.twitter.com/8hwtABIR73 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 20, 2020

Am Samstag ist es dann definitiv vorbei mit dem Frühlingswetter. Es wird wechselhaft, der Himmel ist teils stark bewölkt. Auch Niederschlag ist zeitweise möglich. Hinzu kommt eine Bise, die Temperaturen erreichen noch 9 bis 12 Grad. Nur in der Westschweiz ist es zeitweise sonnig und meistens trocken. Mit bis zu 15 Grad wird es in der Romandie auch etwas milder.

Am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze dann noch etwas tiefer und erreicht rund 1000 Meter. Zwar bessert sich das Wetter etwas und die Sonne zeigt sich wieder häufiger, wegen einer mässigen bis starken Bise bleibt es jedoch rund 7 Grad kühl.

Bis am Dienstag weht die Bise

Ähnlich sieht es auch in der kommenden Woche aus: Von Montag bis Mittwoch scheint meistens die Sonne, in der Nacht gibt es aber jeweils Frost und auch tagsüber bleiben die Temperaturen im einstelligen Bereich. Die Bise lässt erst ab Dienstag nach.

Mit dem gemütlichen Sonnenbaden draussen ist es damit erst einmal vorbei. Im Kampf gegen das Coronavirus könnte das jedoch von Nutzen sein: Der Bundesrat empfiehlt bereits seit Tagen, zu Hause zu bleiben.

