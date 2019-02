Jetzt kommt der Schnee zurück

Viel Sonnenschein und aussergewöhnlich milde Temperaturen

sowie teilweise auch Rekorde, so zeigte sich das Wetter in den letzten Tagen und Wochen. Doch ausgerechnet jetzt, pünktlich auf den meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März, erfolgt ein Wetterumschwung.

Bildstrecken Frühlingswetter im Februar

Mit einer Kaltfront in der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen markant, Schneeflocken ab etwa 1000 Metern sind möglich. Ausserdem könnte es zu Beginn der kommenden Woche

ziemlich wechselhaft und windig werden.

Wie MeteoNews mitteilte, verliefen die letzten Tage und Wochen aussergewöhnlich mild und sonnenreich. So konnten sogar Allzeitrekorde für den Monat Februar verzeichnet werden, so z. B. auf dem Chasseral und auf dem La Dôle, die bisherigen Rekorde wurden dort gleich um zwei bis drei Grad übertroffen. Auch auf der Cimetta und in Zermatt wurden neue Februarrekorde aufgestellt.

Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1300 Meter

Weiter rangiert der Februar 2019 unter den sonnenreichsten Monaten voraussichtlich vielerorts auf Rang zwei. Nun lässt der Hochdruckeinfluss bis Donnerstag aber allmählich nach, und in der Nacht auf Freitag – pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang – erfolgt ein Wetterwechsel.

Es erreicht uns eine Kaltfront, die einen deutlichen Temperaturrückgang bewirkt. Im Vergleich zu den derzeitigen Höchstwerten dürften am Freitag nur noch einstellige Werte verzeichnet werden. Die Temperaturen sind am Freitag also rund 10 Grad niedriger als noch in diesen Tagen.

Ausserdem fällt zeitweise Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1300 Meter. Das Wochenende bringt eine vorübergehende Wetterberuhigung mit wechselnder Bewölkung, etwas Sonne und nur selten ein paar Regentropfen.

Zu Beginn der kommenden Woche sieht es wieder sehr unbeständig aus mit neuen Störungszonen, allerdings herrschen noch Unsicherheiten in den Wettermodellen. Möglicherweise kündigt sich eine windige Wetterlage an – unter anderem am Montag sowie auch am Dienstag könnte es zeitweise ungemütlich werden.

(20 Minuten)