Feuerwehr kommt in vielen Städten zu spät

Die verbindlichen Fristen der Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS) in dicht besiedelten Gebieten verlangen, dass die Feuerwehr zehn Minuten nach Alarmierung beim Brand ist. Doch in vielen Städten kommen die Einsatzkräfte zu spät, wie Berechnungen der «Sonntagszeitung» belegen.

Mit Gebäudekarten und Verkehrsdaten wurden die Anfahrtswege in sechs Grossstädten errechnet. Prekär ist das Bild in Zürich: 48 Prozent der Häuser sind nicht fristgerecht erreichbar. Für elf Prozent dauert die Fahrt gar länger als 15 Minuten. Obwohl ohne Verkehr gerechnet wurde.

«Wir haben ein Problem, das lässt sich nicht wegdiskutieren», sagt Peter Wullschleger, Kommandant der Zürcher Feuerwehr, in der «SonntagsZeitung». «Unser Ziel ist es, jeden Bürger gleich gut schützen. Aber das ist momentan nicht möglich.» Zusätzliche Wachen sollen das Problem künftig entschärfen.

Rückgang an Feuerwehrleuten

Nach Lösungen suchen aber auch andere Städte. In Lausanne sind nur 73 Prozent der Liegenschaften in 10 Minuten erreichbar, in Basel und Luzern rund 85 Prozent. Auf dem Land hat die Feuerwehr zwar 15 Minuten. Doch die Verspätungen sind oft noch grösser.

«Viele Angehörige von Milizfeuerwehren arbeiten heutzutage nicht mehr am gleichen Ort, an dem sie wohnen und in der Feuerwehr aktiv sind», sagt Stefan Häusler, Generalsekretär der FKS. «So ist vielen von ihnen unmöglich, innert 15 Minuten die Wache zu erreichen, auszurücken und am Einsatzort zu stehen.» Verstärkt wird das Problem durch den schweizweiten Rückgang an Feuerwehrleuten: 115 000 gab es vor zehn Jahren, nun sind es noch 85 000.

