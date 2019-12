Fiat-Erbe liegt nach Unfall in Schweizer Spital

Fiat-Erbe Lapo Elkann wurde bei einem Autounfall in Tel Aviv schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich vor zehn Tagen bei der Fahrt von Jerusalem nach Tel Aviv.

Wie der «Corriere della Sera» schreibt, sei der 42-Jährige in Isreal im Koma gelegen. Mittlerweile befindet er sich in einer Schweizer Klinik, wo er wegen diversen Frakturen behandelt wird.

In einem Videoanruf sagt Elkann: «Zuerst möchte ich Gott danken und dann den israelischen und europäischen Ärzten. Ich möchte für die Jungen beten, die ich in Israel neben mir in den Notbetten des Spitals sterben sah, die Freunde, die mir nahe standen, meine Familie.» Künftig wolle er mehr Zeit und Ressourcen einer Hilfsorganisation für Kinder widmen.

Entführung vorgetäuscht

Elkann ist der Enkel von Fiat-Patriarch Giovanni Agnelli. 2004 übernahm er das Marketing des Fiat-Konzerns und war für die Verjüngung des Unternehmens verantwortlich. Nach einem Vorfall mit illegalen Drogen zog er sich jedoch nach und nach aus dem Unternehmen zurück. Er gründete mit «Italia Independent» sein eigenes Modelabel. Vom Magazin Vanity Fair wurde er bereits vier Mal zum bestgekleideten Mann der Welt gekürt.

2016 ermittelte die Polizei wegen einer angeblichen Entführung des Italieners. Man verhaftete jedoch Elkan selber, da der Verdacht bestand, die Entführung nur vorgetäuscht zu haben.



(fss)