Firmenchef erlebt rabenschwarzes Jahr

Die Pechsträhne der Sigrist AG in Sachseln OW begann mit einem Brand im August 2019. «Wir hatten gerade die letzte Maschine in den Neubau gezügelt. Zwei Tage später brannte der Neubau wegen eines Fehlers bei der Elektroverteilung und legte die ganze Firma lahm», sagt Inhaber David Sigrist. Etwa drei Wochen lang habe er weder telefonieren noch das Internet benutzen können.

Umfrage Wie läuft es in Ihrem Job? Ich gehe gerne arbeiten.

Ich hatte auch mal Pech und leide bis heute darunter.

Ich hatte auch mal Pech. Danach ging es aber aufwärts.

Ich arbeite nicht.

Ich träume von einem anderen Job.

Weiss nicht.

Nur zwei Monate später folgte der nächste Schock für den 5-Mann-Betrieb, der mechanische Bauteile und Turbinen herstellt: Einer der fünf Polymechaniker verunfallte in seiner Freizeit schwer. Seither fällt er aus. Auch musste Sigrist kurz darauf damit klarkommen, dass ein weiterer Mitarbeiter wegen einer Zweitausbildung den Job kündigte. Am 2. Adventssonntag schlug das Schicksal mit aller Härte zu: Gerade mal 25-jährig, stürzte ein Mitarbeiter bei einer Wanderung ab und starb.

Solidaritäts-Aufruf

«Ich dachte schon nach dem Brand, dass wir am Tiefpunkt angelangt sind. Als dann aber noch der Unfall, die Kündigung und der Todesfall kamen, waren wir zuunterst», sagt Sigrist. Durch die Schicksalsschläge ist sein Betrieb von fünf auf drei Mitarbeiter geschrumpft. «Wenn uns der Polymechaniker dann auch verlassen haben wird, habe ich nur noch einen Mitarbeiter.»

Die Situation der Firma lässt die Menschen nicht kalt. «Neben der Trauer bleibt Ende Jahr ein teurer Maschinenpark ohne genügend qualifizierte Mitarbeiter zurück», schreibt der Gewerbeverband Obwalden in einem Solidaritätsaufruf, der seit einigen Tag auf Facebook kursiert. Dieser wurde zuvor an die Mitglieder des Gewerbeverbandes unter dem Titel «Miär Gwärbler miänd zämä ha» verschickt.

Solidarität bedeute, ein fremdes Problem zu seinem eigenen zu machen, steht weiter. «Also gelangen wir heute mit der dringenden Bitte an dich, dem innovativen Unternehmer David Sigrist (Gewinner des KMU-Anerkennungspreises GVO 2010) und seinem Team nach Möglichkeit unter die Arme zu greifen.» Gefragt ist vor allem Hilfe bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Auch bittet der Aufruf, Serien-Aufträge für die Produktion von mechanischen Bauteilen zu erteilen.

«Ich hörte vom Pech»

Der Sachsler FDP-Gemeinderat Karl Kiser brachte den Aufruf ins Rollen. Eine Woche vor dem Todesfall des Mitarbeiters habe er Sigrist per Zufall zum Mittagessen getroffen. «Da hörte ich vom Pech, das er das ganze Jahr hatte. Er sagte, er sei froh, wenn dieses Jahr vorbei sei», sagt Kiser.

Als er dann vom Todesfall erfahren habe, sei für ihn klar gewesen, dass er etwas unternehmen müsse, so Kiser. «Ich ging bei ihm vorbei und fragte, wie wir helfen können.» Darauf habe er mit dem Präsidenten des Gewerbeverbands Obwalden und einer PR-Beraterin den Aufruf aufgesetzt.

«Leider keine Leute vom Fach»

«Ich bin von der grossen Solidarität extrem positiv überrascht», sagt Sigrist. Er habe sehr viele gut gemeinte Angebote bekommen. «Leider sind darunter aber keine Leute, die vom Fach sind, sodass unsere Lücke immer noch nicht geschlossen ist.» Es sei heute ohnehin schon sehr schwer, Polymechaniker zu finden. «Gleich nach der Stifti wollen die jungen Polymechaniker lieber an die Hochschule, statt auf ihrem Beruf zu arbeiten. Dabei braucht es doch auch in Zukunft gute Handwerker an der Front.»

Mit Aufträgen für die Produktion von Serienteilen versuche er mit dem Betrieb über die Runden zu kommen. «Wenn ich Serienarbeiten bekomme, kann ich die Maschinen laufen lassen und Wertschöpfung generieren, ohne dass ein Mitarbeiter ständig vor der Maschine steht.» Die Hoffnung gibt der 43-jährige Familienvater aber nicht auf. «Ich bin ein extrem positiv denkender Mensch.» Der Tod des verstorbenen Mitarbeiters schmerze ihn aber sehr. «Das Pech mit meiner Firma kann ich überwinden. Ein toter Mensch kommt aber nie wieder zu seiner Familie zurück.»