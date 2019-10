Migros verärgert Kunden wegen Bio-Fischfilets

Die geräucherten Bio-Forellenfilets aus der Migros sind regelrechte CO2-Bomben. Wie der Verpackungsinfo zu entnehmen ist, stammt der Fisch aus Griechenland, wird aber für die Verarbeitung nach Dänemark gekarrt und schliesslich in die Schweizer Migros-Filialen geliefert. Das seien mindestens 4600 Kilometer im Lastwagen, ärgerte sich ein Hörer gegenüber SRF-«Espresso». Den ökologischen Fussabdruck beim Transport bezeichnet er als Wahnsinn.

Der Konsument übt Kritik an der Bio-Industrie: Diese habe sich zwar bei den Bedingungen in der Produktion um Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit bemüht. Er wirft der Industrie vor, dass diese Kriterien aber bei der Frage nach dem Transport zu den Konsumenten offenbar nicht mehr gälten.

Hitzewelle in Dänemark

Laut Migros-Sprecher Marcel Schlatter kann die Migros gut nachvollziehen, dass die Angaben auf der Verpackung den Konsumenten einigermassen verdutzen. Normalerweise beziehe die Migros ihre Forellenfilets bei einem Bioproduzenten in Dänemark. Aufgrund einer ungewöhnlichen Hitzewelle in Dänemark habe die Zucht zwischenzeitlich gestoppt werden müssen. Daher habe der dänische Produzent auf eine Bio-Forellenzucht in Griechenland zurückgegriffen. Dort sind die Tiere offenbar höhere Wassertemperaturen gewohnt.

Der Konsument lobt die Transparenz auf der Verpackung der Migros, zugleich findet er aber: «Vielleicht müsste man den Mut haben, zu sagen, ein Produkt ist aus diesen und diesen Gründen zurzeit nicht verfügbar.»





(bz)