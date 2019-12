Flammeninferno betrifft auch Schweizer Touristen

Australien wird von Buschfeuern heimgesucht: Ganze 4000 Touristen sind in der Küstenstadt Mallacoota, 500 Kilometer östlich von Melbourne von Flammen eingekesselt. «In Australien ist im Moment Hauptreisezeit», sagt Bianca Gähweiler, Sprecherin des Reisebüros Hotelplan. Die Buschfeuer durchkreuzen dementsprechend auch die Reisen vieler Schweizer Touristen.

Allein bei Hotelplan seien 50 Australien-Reisende vom Flammeninferno betroffen. «Sie alle wären in Regionen unterwegs, in denen es brennt», so Gähweiler. Sie mussten kurzerhand umplanen. Hotelplan habe sie umgebucht.

Hotelplan: «Keiner von unseren Reisenden ist in Gefahr»



Vorzeitig abgebrochen habe seine Reise bisher noch niemand. Da die meisten Buchungen in Australien individuelle oder geführte Mietautotouren seien, könnten die Schweizer Touristen ihre Reise auf einer anderen Route trotzdem fortsetzen. Das werde im Einzelfall abgeklärt. Gähweiler: «Australien ist gross genug, um den Bränden aus dem Weg zu gehen.»

Angst um die Touristen hat Hotelplan nicht: «Keiner von unseren Reisenden ist in Gefahr», stellt Gähweiler klar. Alle hielten sich in einer sicheren Umgebung auf, niemand sei vom Feuer umzingelt. Hotelplan stehe in Kontakt mit einer Reiseagentur vor Ort: «Wir beobachten die Situation, um im Notfall rechtzeitig reagieren zu können.»

Trotzdem: «Wenn ein Kunde sagen würde, er wolle sofort zurück in die Schweiz, dann buchen wir einen Heimflug.»

Australienreisen werden weiterhin verkauft



Hotelplan verkauft derweil weiterhin Australienreisen – «solange das EDA nicht davon abrät». Auf seiner Website warnt das Schweizer Aussendepartement vor «zahlreichen grossen Buschbränden» und rät Reisenden, sich vorher über die Durchführbarkeit ihrer Reise zu informieren sowie die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen.

Mit einem grossen Andrang rechnet Gähweiler aber nicht: «Heute kommt wohl niemand ins Reisebüro und sagt, er möchte nach Australien reisen.» Buchungen seien jedoch noch keine wegen der Buschbrände annulliert worden.

Kuoni: «Gebührenfreie Umbuchungen in Brandgebieten»



Der Reiseveranstalter Kuoni gibt sich derweil bedeckt, wie viele Reisende betroffen sind. Jede Buchung werde zusammen mit den Australien-Kunden überprüft, sagt Sprecher Markus Flick: «Für gebuchte Reiseabschnitte in den von Bränden betroffenen Gebieten empfehlen und ermöglichen wir gebührenfreie Umbuchungen und Stornierungen.»

Kuoni beobachtet die Entwicklung vor Ort gemäss Flick genau: «Die Sicherheit unserer Kunden geniesst Priorität.» Australien-Ferien ausserhalb der Brandgebiete seien allerdings ohne Gefahr und uneingeschränkt möglich.

(pro)