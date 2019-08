Flixbus lässt Station aus und Passagiere stehen

D. C. und seine Begleiterin warteten in der Nacht auf den 11. Juli vergeblich auf ihren Bus des Fernbus-Betreibers Flixbus. Auf dem Rückweg aus ihren Ferien von Toulon nach Genf hätte der Bus um 00.10 Uhr abfahren sollen. Insgesamt 10 Passagiere hofften auf eine baldige Weiterreise.

Fernbusse in der Schweiz

Seit einem Jahr betreibt der Anbieter Eurobus in Zusammenarbeit mit Flixbus die innerschweizerischen Fernbus-Linien Basel-Zürich-Lugano, St. Gallen-Zürich-Genf und Montreux-Bern-Zürich. Wie viele Passagiere die Fernbusse benutzen, gibt Geschäftsführer Roger Müri nicht bekannt. Die Entwicklung sei aber erfreulich, sagte er im Juni. Spätestens auf Dezember sollen die Fahrpläne angepasst werden. So will Eurobus neue Früh- und Spätverbindungen auf den Strecken Bern-Genf Flughafen, Bern-Basel Euroairport, Bern-Zürich-Zürich Flughafen und Zürich- Basel Euroairport anbieten - zu Zeiten, zu denen die Flughäfen mit dem ÖV nicht erreichbar sind. Entsprechende Gesuche wurden beim Bundesamt für Verkehr (BAV) eingereicht. In den Startlöchern steht auch der österreichische Fernbus-Betreiber Dr. Richard, der ein Schweizer Netz mit Früh- und Spätverbindungen an die Flughäfen anbieten will. Beim BAV heisst es, ein entsprechendes Gesuch sei nach wie vor in Bearbeitung.

Via SMS wurde C. über Verspätungen informiert. Um halb ein Uhr hiess es, der Bus habe 60 bis 70 Minuten Verspätung. Dieselbe Nachricht erhielt C. um 2.40 Uhr und 6.35 Uhr nochmals. Schliesslich rief ein Mitreisender bei der Flixbus-Hotline an – und erfuhr, dass der Bus nicht mehr komme, weil die Strasse zum Busbahnhof laut Auskunft der Busfahrer gesperrt sei.

Zug statt Bus

«Das war vollkommener Schwachsinn», sagt C. Alle anderen Flixbusse mit derselben Abfahrtszeit seien am Busbahnhof aufgetaucht. Eine Mitreisende habe dann von einer Freundin, die in Marseille auf den Bus ging, erfahren, dass der Bus mit grosser Verspätung unterwegs war und ohne Halt in Toulon durchgefahren sei. Reisende hätten die Fahrer in Marseille auf die Zurückgebliebenen angesprochen, denen sei das aber egal gewesen.

C. sagt, der Mitarbeiter der Hotline habe sie mit einer Reservation am nächsten Tag vertrösten wollen: Das habe er nicht akzeptiert. Stattdessen nahmen er und seine Begleiterin den Zug und erreichten mit sechs Stunden Verspätung und nach mehrmaligem Umsteigen Genf.

Fahrfehler und GPS-Ausfall

Flixbus versprach C. und seiner Begleiterin schriftlich die Rückerstattung der Kosten für die Bahnfahrt von 244 Franken. Doch auch über einen Monat später hat C. kein Geld erhalten. «Schlimm ist nicht nur, was passiert ist, sondern vielmehr, dass sich Flixbus nicht aus eigener Initiative für sein Fehlverhalten entschuldigt hat», so C.

Flixbus bestätigt den Vorfall auf Anfrage. «Wir bedauern diesen sehr», sagt Sprecher David Krebs. «Durch vorherige Strassensperrungen auf der Verbindung und einen daraufhin erfolgten Fahrfehler des Busfahrers verpasste dieser den Halt in Toulon. Durch einen Ausfall des Navigationssystems an Bord konnte er diesen Fehler nicht mehr korrigieren.» Alle 10 Fahrgäste, die in Toulon einsteigen wollten, hätten auf alternative Beförderungsmittel zurückgreifen müssen.

Die Rückerstattung der Kosten, die C. und seiner Begleiterin entstanden, sei genehmigt worden, so C. Sie werde auch erfolgen. «Wir haben das nochmals bei der zuständigen Abteilung in Auftrag gegeben», so der Flixbus-Sprecher.

