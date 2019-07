Florijana Ismaili starb an Atemstillstand

Die Todesursache der am Samstag bei einem Badeunfall im Comersee verstorbenen Fusballerin Florijana Ismaili scheint geklärt zu sein. Wie Tio.ch schreibt, habe Ismaili eine akute Asphyxie, also einen plötzlichen Atemstillstand erlitten.

Abschlussbericht kommt in einem Monat

Laut dem Staatsanwalt von Como, Nicola Piacente, spreche zum jetzigen Zeitpunkt nichts für einen Thermoschock. Man warte jedoch noch den abschliessenden Obduktionsbericht ab, bevor dies als Todesursache komplett ausgeschlossen werde. Der Abschlussbericht wird in rund einem Monat erwartet.

Piacente gibt gegenüber Tio.ch weiter an, dass Ismaili vor ihrem Tod reichlich Nahrungsmittel zu sich genommen hatte. Es sei wahrscheinlich, dass das einen Einfluss auf den plötzlichen Tod der jungen Fussballerin gehabt haben könnte. Schliesslich sagt der Staatsanwalt: «Es war ein tragischer Unfall. Es bestürzt mich zutiefst, dass ein junger Mensch und ein grosses Fussballtalent so jäh aus dem Leben gerissen wurde.» Der Leichnam sei mittlerweile der Familie übergeben worden und könne in die Schweiz überführt werden.

