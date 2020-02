Flüchtete polnischer Mörder in die Schweiz?

Auf dem alten Markt im polnischen Posen kam es Ende Januar zu einer Tragödie: Vor dem Club Van Van schlug Personal Trainer Olgierd Michalski (42) auf den in Polen bekannten Wrestler D.S.* (29) ein und verletzte ihn so schwer, dass dieser später im Spital nach einem zweitägigen Koma an einem Hirnödem verstarb.

Wie die Zeitung «Polska Times» berichtet, hat die Polizei kürzlich ein Fahndungsfoto von Michalski veröffentlicht. Dieser habe in einem Fitnessclub in Posen gearbeitet und sich in den sozialen Medien als MMA-Fan (Mixed Martial Arts) dargestellt, schreiben polnische Zeitungen.

In die Schweiz geflüchtet?

Laut dem TV-Sender TVN24 hat sich Michalski unmittelbar nach der Tat in die Schweiz abgesetzt und versteckt sich hier mit seiner Freundin. Die Polizei habe einen Haftbefehl beantragt, damit er international gesucht werden könne.

