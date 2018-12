Zu traumatisiert, um zu arbeiten?

Resettlement steht für Umsiedlung – und genau das ist auch das Ziel der Resettlement-Programme der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR: Flüchtlinge werden in den Krisengebieten ausgewählt, auf ein Leben im neuen Land vorbereitet und dort schliesslich neu angesiedelt. Seit 2013 ist auch die Schweiz nach einer längeren Pause wieder eines der Zielländer, in die Flüchtlinge aus dem Libanon, aus Syrien oder Jordanien direkt eingeflogen werden. Auch im kommenden Jahr sollen 800 Menschen, vorwiegend Opfer des Syrienkriegs, ohne Umwege in die Schweiz reisen dürfen. In den Jahren danach sollen es pro Jahr rund 1000 Flüchtlinge sein – das hat der Bundesrat kürzlich beschlossen.

Die Ausgewählten – bewerben um eine Aufnahme in das Programm kann man sich nicht – werden über Monate auf das Leben in ihrer neuen Heimat vorbereitet. Dabei wird unter anderem geklärt, ob sie willig sind, sich hierzulande auch tatsächlich zu integrieren. Wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, ist dabei ein wichtiger Punkt, dass die Betroffenen in naher Zukunft beruflich auf eigenen Beinen stehen können. Um dies zu erreichen, wurde ein speziell zugeschnittenes Integrationsprogramm des Bundes ins Leben gerufen. Das Pilotprojekt wurde von 2013 bis 2015 von Forschern begleitet.



Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Flüchtlingslagern beträgt 17 Jahre

Nun stellt sich jedoch die Frage, ob sich die Bemühungen des zuständigen Staatssekretariats für Migration (SEM) am Ende auch auszahlen. Eine vor kurzem veröffentlichte Evaluation des Bundes zeigt laut der «Aargauer Zeitung» zwar, dass die befragten Fachpersonen des Projekts generell zufrieden sind, doch stellen die Autoren das Ziel des SEM infrage: «Es ist fraglich, ob es sinnvoll war, die Verbesserung der beruflichen Integration als einziges Hauptziel zu deklarieren.» Der Grund: Der gesundheitliche und psychische Zustand der Geflüchteten, die zum Teil traumatisiert seien. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Flüchtlingslagern des UNHCR beträgt ganze 17 Jahre.

Hauptziel des Projekts zu ehrgeizig gewählt

Das SEM zeigt sich jedoch überzeugt, dass die Job-Chancen von Resettlement-Flüchtlingen nicht kleiner sind als bei «normalen» Flüchtlingen: Wenn die Integration von Resettlement-Flüchtlingen mit gezielten Massnahmen gefördert werde, hätten diese eine sehr viel bessere Chance, sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Trotzdem räumt das SEM gemäss der Zeitung ein, dass das Hauptziel des Programms zu ehrgeizig gewählt wurde und deshalb realistischerweise nicht erreichbar ist. Das habe damit zu tun, dass es sich bei den UNO-Flüchtlingen meist um Familien handle. Laut SEM kann bei Kindern und Jugendlichen das primäre Ziel ja eben gerade nicht in der beruflichen Integration liegen.

Weil nebst Resettlement-Flüchtlingen auch irregulär in die Schweiz gereiste Flüchtlinge oftmals traumatisiert seien, gelinge die berufliche Integration bei den vorläufig Aufgenommenen etwas einfacher. Also ausgerechnet bei jenen Menschen, die die Kriterien für den Status als anerkannte Flüchtlinge nicht erfüllen.

