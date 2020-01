«Wir Flughafen-Mitarbeiter sind direkt an der Front»

Swissport-Mitarbeiter sind wütend: Weil weder die Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wegen des Coronavirus besondere Schutzmassnahmen für europäische und Schweizer Flughäfen ausrufen, verbot Swissport seinen Mitarbeitern das Tragen von Masken.

Swiss stellt Personal Atemmasken zur Verfügung

Die Fluggesellschaft Swiss bietet weiterhin Flüge nach China an. Sie hat ihre Mitarbeitenden auf die Situation aufmerksam gemacht und verschiedene Vorsichtsmassnahmen bei Reisen nach China und Fernostasien empfohlen. Vor dem Abflug in Peking müsse das Personal zudem eine neue Kontrolle passieren: «Die Besatzung wird vor Betreten des Flughafengebäudes einer Temperaturmessung unterzogen.» Zudem könnten Flugbegleiter auf den Flügen von und nach Peking, Shanghai und Hongkong, Schutzmasken tragen. «Diese stellen wir kostenlos zur Verfügung», so Fuhlrott. Sie betont jedoch, dass das Risiko, sich auf einem Flug mit dem Virus zu infizieren, sehr gering sei. Die Flugzeuge der Lufthansa, und damit auch von Swiss seien mit Filtern ausgestattet, die die Kabinenluft reinigen.





In einer internen Mitteilung an die Belegschaft vom Freitag heisst es: «Aufgrund der Einschätzung der WHO und des BAG ist es momentan nicht erlaubt, im Passagierbereich mit Gesichtsschutzmasken zu arbeiten. Mitarbeitende, die das Tragen von Schutzmasken aus medizinischen Gründen beantragen möchten, sollen dies mit ihren Vorgesetzten besprechen.»

«Echt traurig, dass die Gesundheit der Mitarbeiter keine Rolle zu spielen scheint», sagt ein Mitarbeiter (24), der im Passagierbereich tätig ist. «Natürlich haben wir Angst, dass wir uns anstecken. Wir sind direkt an der Front. Jeder von uns kommt irgendwie mit Passagieren in Kontakt.» Auch seine Kollegen seien enttäuscht und wütend über den Beschluss.

Ästhetische Gründe?

Die Mitarbeiter machen ihrem Ärger ebenfalls intern in den Kommentaren unter der Mitteilung Luft. So schreibt ein Mitarbeiter mit dem Usernamen Aviatik: «Täglich werden neue Fälle in Europa bezüglich Coronavirus bekannt. Es verbreitet sich rasant, deshalb sollten wir auch schnell handeln. Dieses schrittweise Handeln ist hier nicht wirklich angebracht. Das Tragen von Schutzmasken sollte in der jetzigen Situation selbstverständlich sein.» Und User Bremsklotz schreibt ironisch: «Krass, das Tragen von Schutzmasken im Passagierdienst ist momentan nicht erlaubt. Super Bestimmung. Topleistung. Daumen hoch.»

Andere Mitarbeiter werfen Swissport vor, das Aussehen der Mitarbeiter vor deren Gesundheit zu stellen. So meint etwa Mitarbeiter SK: «Die Nachricht, die so vermittelt wird, ist alles andere als schmeichelhaft: Ästhetik ist wichtiger als die Gesundheit oder gar Menschenleben.

Und Claudia fragt: «Wäre es nicht ein gangbarer Kompromiss, das Tragen von Masken zumindest bei Arrivals aus China / Hongkong zu erlauben?» Andere Mitarbeiter hingegen fordern, dass Swissport Desinfektionsmittel bereitstellt.

«Wer Bedenken hat, darf eine Maske tragen»

Zwei Tage später veröffentlichte Swissport eine weitere Mitteilung an die Mitarbeiter. Darin heisst es: «Die Geschäftsleitung nimmt eure Bedenken ernst und der Gesundheitsschutz aller Mitarbeitenden hat oberste Priorität.» Swissport übernehme Verantwortung, indem sie laufend mit der zuständigen Behörde und dem Krisenstab in Kontakt sei und keine Panik verbreite.

Zu 20 Minuten sagt eine Swissport-Sprecherin: «Es herrscht kein absolutes Verbot. Swissport-Mitarbeitende im Passagierbereich, die Bedenken haben und eine Schutzmaske beim Empfangen von Flugzeugen aus China oder Asien tragen möchten, können sich an ihre Vorgesetzten wenden. Diese verteilen auf Nachfrage Schutzmasken und Desinfektionsmittel.» Bereits in der ersten Mitarbeiterinformation sei darauf hingewiesen worden. Die zweite Mitteilung sei eine Reaktion auf die vorherrschenden Ängste der Mitarbeitenden und auf die maskentragenden Passagiere, die zusätzliche Verunsicherung auslösen würden.

«Das notwendige Schutzmaterial steht bereit»

Auf den Vorwurf der Mitarbeiter, dass die Ästhetik für Swissport Vorrang habe, sagt die Sprecherin: «Swissport erbringt Dienstleistungen für 34 Fluggesellschaften am Flughafen Zürich und ist vertraglich verpflichtet, das vereinbarte Uniformenreglement, einzuhalten. Laut Uniformenreglement ist das Tragen von Schutzmasken bei akuter Gefährdungsgefahr und wenn von den zuständigen Landesbehörden empfohlen, vorgesehen.»

Gemeinsam mit dem Bundesamt für Gesundheit und dem Krisenstab des Flughafen Zürich AG werde die Lage laufend neu beurteilt. Swissport sei für eine akute Gefährdung gerüstet. Die Sprecherin: «Das notwendige Schutzmaterial steht bereit und kann im Notfall verteilt werden.»

(qll)