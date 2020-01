Flughafen Genf steht unter Wasser

Wer am Freitagmorgen den Flieger ab Genf nehmen wollte, bekam nasse Füsse: Ein Teil der Abflughalle stand unter Wasser. Ausgelöst wurde die Überschwemmung von einem Feuerwehrschlauch, wie ein Leser-Reporter berichtet: «Er hörte nicht auf zu spritzen und überflutete den ganzen Korridor in Richtung Gate C 93.»

Der Leser-Reporter wollte um 10.40 Uhr das Flugzeug nehmen und beobachtete, wie mehrere Feuerwehrleute den Wasserstrom unter Kontrolle zu bringen versuchten. Das sei ihnen nach einigen Minuten gelungen, doch der ganze Boden sei überflutet gewesen. Mit einem Besen hätten die Feuerwehrleute daraufhin versucht, das Wasser aufzunehmen.

«Gebäude perfekt zugänglich»

Die Sprecherin des Genfer Flughafens, Taline Abdel Nour, bestätigt den Vorfall gegenüber 20 minutes. Das Rohr in einer Feuerwache – einem Schrank mit Löschschlauch, der den Feuerwehrleuten im Brandfall zur Verfügung steht – sei gebrochen. Sie betont: «Es hat zwar drei Zentimeter Wasser auf dem Boden, aber das Gebäude ist perfekt zugänglich.»

Auch der Feuerwehr- und Rettungsdienst der Stadt Genf wurde aufgeboten. Er verstärkte die Feuerwehrleute vor Ort mit Saugern, um das Wasser zu beseitigen.

