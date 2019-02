Sturm schüttelt Flugzeuge am Flughafen Zürich durch

Wie eine Sprecherin des Flughafens Zürich mitteilt, konnten die Flugzeuge aufgrund der starken Winde ab 17.14 Uhr für eine kurze Zeit nicht mehr starten. Auch die Landung war beeinträchtigt: «Bislang mussten drei Flugzeuge durchstarten», heisst es seitens des Flughafens. Man habe jedoch schon im Vorfeld des Sturms das Pistenkonzept angepasst.



In Basel mussten Flugzeuge durchstarten. (Video: Leser-Reporter)

10 Flüge umgeleitet, 13 annulliert

Auch am Euroairport Basel, wo die Böen hätten am Nachmittag bis zu 122 km/h erreichten, waren die Auswirkungen des Sturms spürbar: Leser-Reporter Diego beobachtete den Flugverkehr am Sonntag während zwei Stunden auf der Zuschauer-Plattform: «Etwa jedes zweite Flugzeug musste bei der Landung durchstarten. Einige versuchten es gar nicht erst und blieben in der Luft», erzählt er.

Wie die Mediensprecherin des Euroairports Basel, Vivienne Gaskell, auf Anfrage bestätigt, musste ein Flugzeug durchstarten und danach umgeleitet werden. «Eine weitere Maschine ist zweimal durchgestartet, musst aber schliesslich ebenfalls umgeleitet werden», so Gaskell. Drei Flugzeuge, die durchgestartet sind, konnten jedoch auch sicher in Basel landen.

Insgesamt wurden zehn Flüge im Anflug umgeleitet – nach Frankfurt, Lyon, Baden-Baden, Zürich, Stuttgart, Mailand und Friedrichshafen. 14 ankommende oder startende Flüge wurden annulliert.

ZRH ¦ Diversion

EZS68TK HAM-BSL is diverting to ZRH due to WX. Opb A320 HB-JXL. pic.twitter.com/AgCwWw5wTk — ZRH ¦ spot (@zrhspot) 10. Februar 2019

(rab)