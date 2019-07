Uber Eats killt das Kochen

Ein Klick oder ein Anruf, und schon steht der Food-Kurier vor der Tür. Die Heimlieferungen boomen: 2016 setzten die Gastro-Kuriere in der Schweiz noch knapp 1 Milliarde Franken um, nun sind es 1,3 Milliarden. Das bestätigt Dominic Millioud, Chef von Eat.ch, gegenüber dem Magazin «Salz & Pfeffer».

«Currys und Eintopf-Gerichte eignen sich super»

Köchin Meta Hiltebrand führt in Zürich das Restaurant «Le Chef».Sie erklärt, welche Gerichte sich zur Lieferung eignen – und welche man besser direkt vor Ort konsumiert.

Pizza: «Der Klassiker ist und bleibt die Pizza: Da sie heiss aus dem Ofen kommt, bleibt sie in der Kartonschachtel lange warm.»

Currys: «Indische Currys und Eintopf-Gerichte eignen sich super für Lieferungen. Und man kann sie auch am nächsten Tag nochmals gut aufwärmen.»

Sushi: «Sushi und Salatbowls sind perfekt , da sie nun mal nicht kalt werden. Die Frische der Produkte ist aber natürlich entscheidend. Die Salatsauce sollte man besser separat bestellen, damit der Salat nicht labbrig wird.»

Ein Stück des wachsenden Kuchens will sich Uber schappen: Vor einem halben Jahr in Genf gestartet, kommt jetzt Uber Eats in die Deutschschweiz. In Zürich erfolgt der Start in diesen Wochen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. In Genf arbeitet Uber Eats mit über 200 Restaurants zusammen, darunter McDonald’s und Subway. Innerhalb von 30 Minuten bringt ein Fahrer für 5 Franken Liefergebühr das Big-Mac-Menu oder BBQ-Rib-Sandwich nach Hause.

«Kaum mehr Gründe, selbst zu kochen»

Die Food-Revolution habe längst begonnen, der wachsende Markt für Lieferservices werde diese beschleunigen, sagt Gastronomie-Experte Leo Egloff: «Das Essverhalten ist im totalen Wandel. Immer schneller und bequemer muss es sein: Genau das bieten Kurierdienste. Sie sind die Zukunft, auch weil ihr Angebot immer vielfältiger wird.»

Ob Sushi, Wantan-Suppe oder Tagliatelle: Fast jeder Essenswunsch wird heute geliefert. «Das prägt unsere Essgewohnheiten. Es gibt für viele keinen Grund mehr, selbst zu kochen», so Egloff. Das werde sich markant akzentuieren. «In der Schweiz wird immer weniger gekocht. Künftig wird man sich dafür nur noch am Wochenende Zeit nehmen und es als ‹Event› zelebrieren.»

Studien bestätigen das: Laut einer Befragung des Bundes kochen rund 20 Prozent der Schweizer abends nie warme Mahlzeiten – bei den Männern sind es 27 Prozent. Und laut einer Umfrage von Gastrosuisse bestellten über 16 Prozent der Teilnehmer im letzten Monat mindestens einmal zubereitetes Essen nach Hause.

Den Kurier-Boom begründet Gastro-Experte Egloff mit dem geänderten Arbeits- und Freizeitverhalten: Viele seien im Job unter Druck, hätten keine Zeit für lange Mittagspausen. «Und abends frönen sie lieber 40 Minuten länger einem Hobby, als in der Küche zu stehen», so Egloff. «Andere sind schlicht zu faul zum Kochen oder können es nicht mehr.» Vorab die 18- bis 30-Jährigen hätten Mühe, weil ihnen die Eltern die Kochkunst nicht vermittelt hätten.

Keine Zeit, keine Lust, fehlendes Können

Dabei hat Essen heute einen so hohen Stellenwert wie selten: Es wimmelt nur so von Foodblogs, kreativen Kochtipps und Foodporn in sozialen Medien. «Das sind hübsche Nebenschauplätze, aber es geht dort in erster Linie um Selbstprofilierung», so Egloff. «Wer macht sich am Abend nach einem strengen Tag noch Scampis an einer Avocado-Sauce?»

Bequemlichkeit, schlechte Kochkünste, Zeitmangel: Das sind die Hauptgründe, sich Essen liefern zu lassen, wie die Strassenumfrage von 20 Minuten zeigt (siehe Video). «Es ist herrlich einfach: So muss man nicht ausser Haus, wenn man keine Lust hat und kann im Bett liegen bleiben», sagt Sascha Burch, der sich vorab Fast Food nach Hause bestellt.

Daniel Fischer nutzt das Angebot rund einmal im Monat – dann gibts Pizza oder Kebab für die vierköpfige Familie: «Das kostet rund 45 Franken und ist preislich die Schmerzgrenze.» Selbst der praktizierende Koch Thomas Kasbauer lässt sich ab und zu scharfe Curry-Menüs bringen, wenn er zu müde ist. «Die gut-bürgerliche Schweizer Küche fehlt mir im Angebot. Cordon-Bleus oder Röschti – das wäre eine Liefer-Marktlücke.»

Ausländische Betriebe beherrschen Markt

Diese zu füllen, hätten Schweizer Beizer verpasst, sagt Gastro-Experte Egloff. «Sie sind sich zu schade oder zu selbstzufrieden. Das ist mit ein Grund für das Aussterben typischer Schweizer Beizen. Dabei wäre ein Lieferservice eine ideale Chance, das Geschäftsfeld zu optimieren.»

Der Kurier- und Take-Away-Markt werde vorwiegend von Anbietern aus Italien, Portugal, Afrika, Indien oder Asien dominiert. Viele hätten ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken. «Sie sind fleissig, engagiert und wollen unbedingt Erfolg haben. Meist hilft zudem die ganze Familie im Betrieb mit – vom Vater in der Küche über die Tochter im Service bis zum Sohn, der ausliefert.»

