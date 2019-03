Linke laufen Sturm gegen höhere Franchisen

Schon im kommenden Jahr könnte sich der Selbstbehalt bei Krankenkassen für Erwachsene um 50 Franken erhöhen. Der Nationalrat hat sich am Donnerstag mit letzten Differenzen zum Ständerat befasst. Damit ist das Gesetz bereit für die Schlussabstimmung. Es sieht vor, dass Franchisen künftig der Entwicklung der Gesundheitskosten folgen sollen.

Sobald die Kosten pro Person 13-mal höher liegen als die ordentliche Franchise, müssen alle Erwachsenen-Franchisen um 50 Franken angehoben werden. Das ist nächstes Mal bei Bruttokosten von 3900 Franken der Fall. Der Bundesrat geht davon aus, dass 2020 eine Erhöhung fällig ist, danach voraussichtlich alle vier Jahre.

Der Mechanismus soll dazu beitragen, das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu bremsen. Die bürgerliche Mehrheit des Nationalrats hofft, dass sich die Versicherten wegen der höheren Franchise zweimal überlegen, ob ein Arztbesuch wirklich nötig ist. Die Standard-Franchise lag 1996 bei 150 Franken und wurde 1998 sowie 2004 auf 230 respektive 300 Franken erhöht.

Referendum in den Startlöchern

Gegen die Erhöhung der Franchisen regt sich nun Widerstand. Eine Allianz aus SP, Grünen und Konsumentenschützern kündigt in einer Mitteilung das Referendum an. «Der Einfluss der Krankenkassen-Lobby auf das bürgerlich dominierte Parlament ist berüchtigt. Heute hat sich wieder einmal gezeigt, wer die Leidtragenden sind: die Patientinnen und Patienten», schreibt die Allianz.

Bereits heute müssten die Patientinnen und Patienten in der Schweiz mehr an die Behandlung bezahlen als sonst irgendwo in Europa. «Die Folge: Immer mehr Menschen lassen sich nicht ärztlich behandeln, weil sie die Kosten nicht tragen können.»

(daw)