25-Jährige wird in Mollis erschossen

Am Donnerstag kurz vor 16.00 Uhr wurde an der Südstrasse in Mollis eine Frau durch eine Schusswaffe tödlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Glarus wurde die 25-jährige Schweizerin bei einer Schussabgabe in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses getroffen.



Umgehend rückten die Rettungskräfte aus, doch trotz der eingeleiteten Reanimationsmassnahmen verstarb die Frau noch vor Ort.

Rega im Einsatz

Der mutmassliche Schütze, ein in derselben Wohnung wohnhafter 28-jähriger Ukrainer, liess sich vor Ort widerstandslos verhaften. Die Waffe konnte sichergestellt werden. In welcher Beziehung die beiden Personen standen, ist noch unklar.

Die Hintergründe und Umstände der Tat werden derzeit von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeklärt. Die Ermittlungen sind im Gang. Neben den Beamten der Kantonspolizei stand auch ein Rega-Helikopter im Einsatz.

(fss)