Freunde suchen auf Insta verzweifelt nach Sabrina

Auf Snapchat und Instagram macht das Foto einer jungen Frau die Runde, die Familie und Freunde seit der Zürcher Street Parade am Samstag vermissen. Bekannte rufen dazu auf, das Bild der Frau zu teilen. Darunter heisst es: «Wer das nicht teilt, hat kein Herz». Bei der Gesuchten handelt es sich um die 18-jährige Sabrina M.*, die im Kanton St. Gallen wohnt.

Wie 20 Minuten weiss, ging die Beziehung der jungen Frau zu ihrem Freund (17) am Freitagabend zu Ende. Am Samstagabend reiste sie mit einer guten Freundin an die Street Parade nach Zürich. In der Nacht fuhr sie mit dem Zug nach Schaffhausen, wo sie am frühen Sonntagmorgen geortet wurde.

Telefonisch nicht mehr erreichbar

Am Sonntagnachmittag hatte sie mit ihrem Ex-Freund via Whatsapp Kontakt. Er hielt ihr den Besuch der Street Parade und den Kontakt zu anderen Männern vor. Am Sonntagabend telefonierten die beiden noch einmal. Seit dann ist sie für Bekannte und Verwandte nicht mehr telefonisch zu erreichen. «Ich weiss nicht, was mit ihr passiert ist. Ich bin schockiert», sagt der Ex-Freund zu 20 Minuten.

Er könne sich vorstellen, dass sie untergetaucht sei. «Mein grösster Wunsch ist, dass sie sich bei ihren Eltern und dann bei mir meldet. Ich würde sie gerne in den Arm nehmen und in Ruhe mit ihr über alles sprechen», so der 17-Jährige aus dem Kanton St. Gallen. Ihre Eltern sind ebenfalls ratlos. «Sie kam bisher immer nach Hause, ausser es war abgemacht. Ich weiss nicht, wie ich sie finden kann», sagt ihr Vater.

Es dürfte kein Delikt vorliegen

Am Montagabend meldete eine gute Freundin Sabrina M. bei der Polizei als vermisst. Laut Informationen, die 20 Minuten vorliegen, besteht bei Sabrina M. kein Verdacht auf selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten. Auch dürfte kein Delikt vorliegen.

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, dass am Montagabend um 19.15 Uhr eine entsprechende Vermisstmeldung bei der Polizei eingegangen sei.

Bislang kein öffentlicher Vermisstenaufruf

Seitens der Kantonspolizei St. Gallen begrüsst man die öffentliche Suchaktion nicht: «So etwas ist Sache der Polizei. Da die betreffende Person volljährig ist, darf sie von zu Hause fernbleiben.» Die Kantonspolizei hat bislang keinen Vermisstenaufruf an die Medien herausgegeben.

Laut Schneider könnte eine solche Fahndung nämlich auch kontraproduktiv sein, da manche dann erst recht weg wollen würden oder die Personen nicht wissen, wie sie adäquat reagieren sollen. Die Polizei publiziere erst dann eine Meldung, wenn alle anderen Wege ausgeschöpft seien.

*Name der Redaktion bekannt

(20 Minuten)