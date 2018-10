Fünf Tage Arrest nach Mobbing-Fall in der Armee

Die Videoaufnahme aus Emmen LU zeigt einen Rekruten, der von seinen Kollegen mit Steinen und Nüssen beworfen wird. Veröffentlicht hatte die Aufnahme, die hohe Wellen schlug, das Tessiner Fernsehen RSI.

Die Schweizer Militärjustiz untersucht den Vorfall. Dieser zieht nun erste Konsequenzen nach sich, wie Nau.ch schreibt. So wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, um zu untersuchen, ob Dienstvorschriften verletzt worden seien.

Weitere Strafen möglich

Wie ein Armeesprecher gegenüber dem Online-Nachrichtenportal erklärte, wurde durch den zuständigen Kommandanten bereits eine erste Disziplinarstrafe ausgesprochen. Fünf Tage Arrest lautet diese – wen die Strafe trifft, will die Armee nicht kommunizieren.

Weitere Massnahmen könnten folgen. Ein Untersuchungsrichter kümmert sich nun ebenfalls um den Fall. Dieser wird auch einen Schlussbericht erstellen.

Die Szene, die auf dem Video zu sehen ist, hat sich bereits am 14. September in Emmen LU in der Flab RS 33 ereignet. Laut dem Bericht des RSI haben die fünf Deutschschweizer Rekruten auf Befehl des Vorgesetzten gehandelt. Das Opfer stammt aus dem Tessin. Der Vater des Rekruten hatte sich an das Tessiner Fernsehen gewandt.

(scl)