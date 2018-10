Für Airbnb gelten auch Attrappen als Fenster

Eine «coole Wohnung im Zentrum von Lissabon, wo alles nur einen Schritt entfernt ist», heisst es auf Airbnb in der Beschreibung der Unterkunft. Christian Vetsch aus Bern hatte diese zusammen mit seiner Freundin für eine Woche und 600 Franken gebucht. Auf den Bildern sieht alles schön und modern aus. Die Einrichtung ist trendig, gewisse Details sind in Gold verziert. Bei der Ankunft stellen die beiden aber fest, dass die Unterkunft im Untergeschoss ist. In einem Keller ohne Fenster und ohne Lüftung.

Christian und seine Freundin wurden von den Bildern getäuscht. Beim Fenster im Schlafzimmer handelt es sich nämlich um eine Attrappe. «Es war einfach ein Rahmen mit ein bisschen Glas in der Mitte. Dahinter befand sich eine Betonwand», sagt Vetsch. Auch das Fenster im Wohnzimmer konnte man gar nicht öffnen, sondern nur auf eine Mauer schauen. In der Wohnung war es derart stickig, dass sie die Unterkunft nach fünf Stunden wieder verlassen mussten. Dem Gastgeber schrieb Vetsch auf Airbnb: «Wir haben deine Unterkunft heute morgen um 5 Uhr wieder verlassen. Wir konnten nicht atmen.»

«Dann hätte wir gleich zelten gehen können»

«Luft und Licht sind das absolute Minimum für eine Wohnung, die zur Vermietung angepriesen wird», sagt Vetsch, der als Architekt arbeitet. Ihn stört neben dem fehlenden Licht vor allem, dass das Inserat nichts mit der Realität zu tun hat. «Dann hätte wir gleich zelten gehen können», sagt Vetsch.

Bei einem telefonischen Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Kundendienstes fragte Vetsch nach ihrer Definition eines Fensters. Sie sagte, dass ein Fenster als solches bezeichnet werden könne, wenn es einen Rahmen mit Glas drin hat. «Mit dieser Argumentation kann ich überhaupt nichts anfangen», sagt Vetsch.

Nicht nur Airbnb, sondern auch Ricardo und Pedro, die Gastgeber der Unterkunft in Lissabon, rechtfertigen sich. Sie meinen, dass die Unterkunft immer in einem guten Zustand sei und genauso daherkomme, wie sie auf Airbnb beschrieben sei.



Teilrückerstattung von 90.25 Franken

Airbnb versuchte dann mit Ricardo und Pedro Kontakt aufzunehmen und bat um eine Stellungnahme. Als Rückmeldung erhielt Christian die Antwort, dass die Vermieter eine Rückerstattung ablehnten. «Die Vermieter bestreiten, dass es nur ein Fenster gab und insbesondere, dass keine Lüftung möglich war», heisst es in der Nachricht von Airbnb. Ausnahmsweise habe der Wohnungsanbieter dann eine Rückerstattung in Höhe von 90.25 Franken veranlasst.

Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt eine Airbnb-Sprecherin, man wolle Vetsch weitere Hilfe anbieten. «Über 400 Millionen Menschen sind mittlerweile mit Airbnb gereist und bei über zwei Millionen Gästen, die jeden Tag über Airbnb in einer Unterkunft übernachten, sind negative Erfahrungen extrem selten.» Am späteren Nachmittag habe sich Airbnb bei Christian Vetsch entschuldigt und ihm die vollen Unterkunftskosten zurückerstattet.