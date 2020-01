Für diese Katastrophen spendeten Schweizer Geld

Überschwemmungen, Dürren, Epidemien, Wirbelstürme, Feuerinfernos und Kriege. All diese Katastrophen erschütterten in den vergangenen 10 Jahren die Welt. Wie die Hilfsorganisation Unicef schreibt, litten und leiden rund 2 Milliarden noch immer an den Folgen von Naturkatastrophen – weitere 70 Millionen Menschen mussten allein im Jahr 2019 wegen Kriegen, Konflikten oder Verfolgung, aus ihrer Heimat flüchten.

«Wenn Menschen auf einen Schlag alles verlieren, wenn die Wasserversorgung nicht gewährleistet ist, Krankheiten ausbrechen oder sie an Hunger leiden, sind die Betroffenen dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen», schreibt Unicef Mediensprecher Jürg Keim. Diese Hilfe werde zu einem massgeblichen Teil über Spenden finanziert.



Für welche Nothilfen Schweizer Bürger, Unternehmen und Stiftungen in der vergangenen Dekade am meisten an Unicef Schweiz und Liechtenstein gespendet haben, und wie Unicef die Zuwendungen verwendet hat, sehen Sie oben in der Bildstrecke.



