Yuki (13) trainiert 28 Stunden pro Woche

In der Kunstturnhalle Schwarz in Rüti ZH schwingt sich Yuki Mangold am Stufenbarren in den Handstand, am Boden wirbelt sie mit einer Schraube durch die Luft und landet kerzengerade auf der Matte. «Yuki ist ein grosses Talent und hat die Chance, zu den besten Turnerinnen zu gehören», sagt ihr Trainer Kakhi Shukakidze.

Das 13-Jährige Talent mit koreanischen Wurzeln ist vierfache kantonale Meisterin, am Eidgenössischen Turnfest 2019 wurde sie Dritte. Das nächste Ziel der Sekschülerin aus Wangen-Brüttisellen ZH sind die Juniorinnen-Europameisterschaften. «Mein Traum sind die Nationalmannschaft und die Olympischen Spiele.»Dafür trainiert sie 28 Stunden an sechs Tagen pro Woche (siehe Video).



(bz)