Funiciello-Karikatur mit Handynummer ging zu weit

Der Schweizer Presserat hat entschieden, dass die Veröffentlichung der privaten Handynummer einer kritisierten Person den Schutz der Privatsphäre auch dann verletzt, wenn die Nummer sehr einfach eruiert werden kann. Eine Karikatur der «Schaffhauser Nachrichten» vom 18. August 2018 zeigte die Handynummer der Juso-Präsidentin Tamara Funiciello.

Dass diese Nummer sehr einfach zu finden ist, wie die Zeitung geltend machte, ändert laut dem Presserat nichts daran, dass für einen derart weitgehenden Schritt eine besondere Rechtfertigung gegeben sein müsste. Das sei hier nicht der Fall gewesen. In der Karikatur hatte Zeichner Pascal Coffez auf die Kritik Funiciellos angespielt, der Überhit «079» von Lo & Leduc sei sexistisch. Offenbar auf der Suche nach Liebe schreit sie in der Karikatur die beiden Berner an: «Meine Nummer lautet 079 *** ** **. (...) Also, warum ruft ihr mich nicht an», heisst es in der Sprechblase.

Barbusige Darstellung Funiciellos für den Presserat in Ordnung

Dass die Kritisierte halbnackt und BH-schwingend karikiert wurde, beurteilt der Presserat hingegen nicht als diskriminierend. Denn die Kritisierte hatte eine solche Pose selber im Sinn eines Protestes bewusst öffentlich eingenommen.

Funiciello äusserte sich im Sommer auf Facebook wie folgt: «Wegen diesem halben Nebensatz wurde ich beleidigt, bedroht, lächerlich gemacht, angegriffen, angefeindet, karikiert, meine Telefonnummer wurde auf Facebook und in Zeitungen gestellt.»

Zum Schluss schrieb sie trotzig: «Ihr Haters und Patriarchen, ihr könnt versuchen, uns still zu kriegen. Ihr könnt uns jagen und drohen. Wir gehen nicht mehr weg. Wir werden nicht mehr leise sein. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Also fuck off.»

(daw)