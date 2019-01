Garagen werden neu zu Mobility-Anbietern

Rund um die Uhr stehen in Schweizer Garagen unzählige Autos ungenutzt herum. Dieses Potenzial möchte der Carsharing-Dienst Mobility neu nutzen. Zum ersten Mal nimmt man dafür nichtbetriebseigene Autos ins Angebot auf, rüstet sie mit Carsharing-Technologie aus und stellt sie den Kunden der Partner-Garagen zur Verfügung. Dank des Mobility-Systems können Fahrzeuge so rund um die Uhr und unabhängig von Öffnungszeiten vermietet werden.

Umfrage Nutzen Sie die Mobility-App? Ja, und ich bin zufrieden.

Ja, aber die neue Version überzeugt mich nicht.

Nein, aber ich bin Mobility-Kunde.

Nein, ich bin nicht bei Mobility.

Das Projekt, an dem sich neben Mobility auch der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) beteiligt, wurde im Dezember lanciert. Es sei «ein weiterer Schritt in die Digitalisierung», sagt Markus Aegerter, Bereichsleiter Branchenvertretung beim AGVS. Bislang machen rund zehn Garagen mit, bis Sommer sollen es 50 sein. Man wolle sich «aktiv am Wandel beteiligen, nicht nur zusehen», sagt Fabian Bissig von den Alu-Car-Garagen in Stans, einer der am Projekt beteiligten Autowerkstätten, gegenüber 20 Minuten.

Umbruch ist schon da

Dass der Umbruch in der Autoindustrie nicht kommt, sondern bereits da ist, hat unlängst auch der deutsche Mobilitätsexperte Stefan Bratzel am «Tag der Garagisten» in Bern betont. Gegenüber 20 Minuten erklärte Bratzel, dass viele Garagen die Herausforderungen der Zukunft noch unterschätzen: Viele meinen, Umbruch bedeute in erster Linie das Handling von E-Mobilität. Das setze aber noch immer das altbekannte Garagisten-Geschäftsmodell voraus, bei dem Kunden ihr Auto in die Werkstatt bringen. «Der Wandel geht aber viel weiter: Garagen müssen ihre Dienstleistung radikal überdenken», sagt Bratzel.

Eine dieser radikalen Innovationen sind Sharingdienste. Dass der AGVS nun zusammen mit Mobility den vorerst auf ein Jahr geplanten Testlauf startet, ist also alles andere als Zufall. Zumal die Aktion für beide Seiten Vorteile bringt. Der Carsharing-Dienst kann sein Netz um attraktive neue Standorten ausbauen, an denen man sonst keine Fahrzeuge stellen würde. Zudem kann man kurzfristig auf steigende Nachfragen reagieren.

Für die Garagen wiederum lohnt sich die Zusammenarbeit, weil sie damit potenzielle Neukunden erreichen und sich als innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen präsentieren können. «Mit dem Projekt zeigen Garagisten, dass sie Brücken bauen wollen und offen sind für neue Mobilitätsformen», erklärt AGVS-Zentralpräsident Urs Wernli.

Gelungener Start

Doch sabotieren sich die Garagen mit dieser Aktion nicht selbst? Immerhin wollen die meisten noch immer Autos verkaufen, nicht teilen. Man sei sich bewusst, dass das Projekt zurzeit noch nicht das ganz grosse Geschäft sei, sondern vor allem einen ideellen Wert besitze, sagt Aegerter. Aber: «Bedürfnisse ändern sich. Wer heute ein Auto besitzt, teilt dieses vielleicht morgen – und umgekehrt.»

Tatsächlich begeben sich Schweizer Garagen mit der Mobility-Kooperation auf für sie ungewohnt dünnes Eis. Doch genau solche Massnahmen empfehlen Experten wie Stefan Bratzel traditionellen Unternehmen, wenn sie in der neuen Welt überleben wollen. Man solle «ausprobieren und scheitern», so werde es schliesslich auch bei Google und Co. gemacht.

Die ersten Erfahrungen von Fabian Bissig von Alu-Car-Garagen sind bislang positiv: Noch sei es zwar zu früh, um konkrete Zahlen zu nennen, wie oft der mit Carsharing-Technologie ausgerüstete VW genutzt wird. Aber: «Uns ist es wichtig, bei der Zukunft mitzudenken – und wenn das Auto mit unserer Werbung drauf herumgefahren wird, ist das eine gute Sache.»



(srt)