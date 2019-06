Gehst Du alleine ins Kino oder an Konzerte?

Viele Menschen unternehmen nicht gerne etwas allein. Das ist laut «Opera Australia» der Hauptgrund, warum sich Menschen gegen einen Opernbesuch entscheiden. Aus diesem Grund lancierte das Unternehmen kürzlich die Initiative «Opera for One». Single-Besucher lernen sich vor der Vorstellung kennen und gehen dann gemeinsam in die Oper.

Jemand, der alleine ins Kino oder an ein Konzert geht, wird oft komisch angeschaut. Das empfinden viele Solo-Besucher als unangenehm und fragen sich, was wohl die anderen über sie denken. Doch es gibt auch gute Gründe dafür, alleine Veranstaltungen oder Vorführungen zu besuchen.

