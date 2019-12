Geldtransporter sollen aufgerüstet werden

Im Kanton Waadt kam es am 2. Dezember zu einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter der Firma PostSecure. Die Täter sprengten den Lieferwagen auf und steckten danach drei Fahrzeuge in Brand. Bereits Ende August war es in La Sarraz VD am frühen Morgen zu einem Raubüberfall gekommen, ebenso Ende Juni in Mont-sur-Lausanne VD. Und im Kanton Bern erbeuteten im Juli Räuber 4,5 Millionen Franken.

Die Überfallserie beschäftigt nun auch die Politik. FDP-Nationalrat Olivier Feller will vom Bundesrat wissen, ob er aufgrund dieser Zunahme nicht bereit sei, schwer gepanzerte Geldtransporter vom Nachtfahrverbot auszunehmen. Dies forderte Feller bereits in einer Motion, die derzeit noch hängig ist, vom Bundesrat aber abgelehnt wird.

Normale Lieferwagen verwendet

Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens dürfen schwer gepanzerte Motorwagen kein Geld transportieren. Für Feller werden damit Geldtransporter zu einem einfacheren Ziel für Überfälle: «Will man nachts Geld transportieren, beispielsweise um Bancomaten aufzufüllen, muss ein normaler Lieferwagen verwendet werden.»

Für Feller muss der Bundesrat dringend handeln, bevor sich weiter herumspreche – vermutlich handle es sich bei den jüngsten Fällen um französische Banden –, dass in der Schweiz nachts nur halbgepanzerte Lieferwagen mit grossen Geldbeträgen unterwegs seien. «Schwer gepanzerte Geldtransporter können nicht so einfach aufgesprengt werden», sagt Feller zu 20 Minuten.

Weitere Massnahmen gefordert

Daneben brauche es aber weitere Massnahmen: In die Transporter sollten etwa Systeme eingebaut werden, die das Geld bei einem Überfall zerstören. «Es braucht zusätzlich eine Begrenzung der transportierten Geldmenge.» Die Brutalität des jüngsten Falles zeige, dass es nun Abschreckungsmassnahmen brauche, auch zum Schutz des Personals.

Der Bundesrat argumentiert bisher, das Nachtfahrverbot diene dazu, die Bevölkerung vor Lärm zu schützen. Zudem seien auf dem Markt gepanzerte Geldtransporter verfügbar, die weniger als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht aufwiesen. Der Verband der Schweizerische Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen findet gar, es bräuchte schwer gepanzerte 26-Tonnen-Lastwagen, um die Sicherheit zu garantieren.

«Dann nehmen wir mehr Sprengstoff»

Die Räuber ihrerseits lassen sich von den Aufrüstungsmassnahmen nicht abhalten: «Wenn eine Bande weiss, dass ein Lastwagen mit 50 Millionen Franken herumfährt, wird sie einfach mehr Sprengstoff mitnehmen – egal, wie stark die Panzerung ist», sagte ein Geldtransport-Räuber der SRF-Sendung «Rundschau».

(pam)