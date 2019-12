Westschweizer Lokführer fahren Zürcher S-Bahnen

Die Bahn hat ein Problem mit den Lokführern. Weil es an Personal fehlt und eine neue Software zur Planung wegen vieler technischer Fehler Leute bindet, fielen dieses Jahr sogar Züge aus. In einem Interview mit «Locofolio», der Zeitschrift des Lokführerverbands VSLF, spricht SBB-CEO Andreas Meyer nun von einem «gravierenden Problem».

SBB-Chef leidet an Kritik

Im «Locofolio»-Interview äussert sich der abtretende SBB-Chef Andreas Meyer zur Kritik der Medien an der SBB. «Wenn man dort etwas liest und wir unsere Standpunkte ebenfalls einbringen, so ist jeweils ein Drittel korrekt wiedergegeben, ein Drittel fehlt und ein Drittel ist schlichtweg falsch», so Meyer. Die Kommentare nach seinem Rücktritt seien «teilweise schon happig gewesen»: «Manchmal tut das schon weh.» Auch seine Kinder, die ihn als sehr engagiert für die SBB erlebten, seien enttäuscht über die Bilanz, die über seine Arbeit gezogen worden sei. Am meisten litten aber seine Eltern. Diese lebten in Birsfelden, einer Stadt mit vielen Bähnlern. Meyer: «Sie werden oft angesprochen, was denn ihr «Ändeli» mache, dass er so kritisiert werde. Für sie ist es ganz besonders schwierig.»

Es seien Fehlplanungen passiert, so Meyer. Die Auswirkungen von Baustellen etwa am Zugersee seien unterschätzt worden. «Wir haben zwar die Weichen gestellt, doch es dauert noch mindestens bis 2021, bis die entsprechenden Lokführer ausgebildet sind», so Meyer.

Lokführer protestieren

Der Mangel hat nun weitere Folgen für das Personal, wie es in der Zeitschrift weiter heisst. Weil in der Deutschschweiz Lokführer fehlen, wurden solche aus der Westschweiz angefragt, Dienstfahrten nach Zürich zu machen, dort im Hotel zu übernachten und dann etwa Züge der Zürcher S-Bahn zu fahren.

Lokführer in Winterthur seien zudem im November informiert worden, dass sie neu an bis zu sechs Arbeitstagen am Stück eingeteilt werden sollen. Das sei damit begründet worden, dass «aktuelle Personalprobleme im Speziellen an den Wochenenden im Raum Zürich» entschärft werden sollten. Über 40 Lokführer unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie die Massnahme als gesundheitsschädlich und «ohne den geringsten Respekt» bezeichnen.

«Haben Fehler gemacht»

SBB-Sprecher Raffael Hirt sagt, die Situation beim Lokpersonal sei «nach wie vor angespannt». Die Bahn habe Fehler bei der Bedarfs-, Einsatz- und Ausbildungsplanung gemacht. «Darum stehen vor allem an Spitzentagen zu wenig Lokführer zur Verfügung und die Einteiler stehen unter Druck.»

Dass die SBB Lokführer anderer Depots einsetze, um kurzfristig ungedeckte Einsätze und Zusatztouren sicherzustellen, sei nicht neu, so Hirt. «Dass Westschweizer Mitarbeitende in der Ostschweiz zum Einsatz kommen, ist aber wegen der langen Dienstfahrt und allfälligen Übernachtung eher ungewöhnlich und selten.»

Die SBB habe zwar neue Stellen beim Lokpersonal geschaffen. Die neuen Kollegen befänden sich aber zurzeit in der 14 bis 16 Monate dauernden Ausbildung, so Sprecher Hirt. «Deshalb werden die Lokführer und Einteiler auch 2020 stark gefordert sein. Die SBB dankt den Kollegen für ihr Engagement.»

(ehs)